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老翁突憶起30年前的好味道 為找自助餐店迷途

2019-07-26 16:09聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市中壢區一名90歲的郭姓老翁，因為懷念起30年前曾造訪的自助餐店而迷途，所幸...
桃園市中壢區一名90歲的郭姓老翁，因為懷念起30年前曾造訪的自助餐店而迷途，所幸在警方的護送之下平安返家。圖／大園分局提供
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桃園市中壢區一名90歲郭姓老翁，因為懷念起30年前曾造訪的自助餐店，25日下午獨自搭車到觀音區中山路2段附近，想尋找當時的店家，不過因年代久遠街景改變，老翁不慎迷失街頭，所幸最後在警方的護送之下平安返家。

警方表示，25日下午大園分局新坡派出所接獲報案，報案民眾指出，有一名老翁徬徨無助的在街上四處遊走，由警員王品翔、姜彣勳及實習生陳人瑋到場關心，抵達現場後，發現老翁講話帶著濃厚的山東腔且聽力不佳，雙方溝通上相當困難，員警擔心老翁在大熱天下行走身體無法負荷，便先將他帶回派出所休息、補充水分。

經員警詢問之下，得知老翁在30年前曾在觀音區新坡里工作，當時經常在一間自助餐店用餐，便與老闆成為好友，不過退休後便斷了聯繫。最近回憶起這樁往事，很懷念當年的友情及美食的滋味，於是獨自搭車前來尋找該間自助餐店。但隨著時光流逝街景已今非昔比，老翁也記不清店家的正確位置，只能在街頭徬徨遊走不知所措。

員警得知後，幫忙詢問新坡地區的自助餐店，卻都沒人認識老翁，在沒有其他線索的情況下，老翁只好無奈放棄這趟尋人之旅。員警看著老翁離去時落寞的背影於心不忍，決定好人做到底護送他回家，老翁也對員警的貼心舉動表示相當感謝。

老翁自助餐店
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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