親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳宗憲面容憔悴雙手上銬走下車 到庭比對說詞

基隆自小客彎道失控掉水溝再撞電線桿 駕駛送醫

2019-07-26 14:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市麥金路某加油站對面的一處彎道，今天上午11點多有一輛自小客行經時突然失控往右撞去，輪胎卡到水溝後再撞到路邊電線桿才停下，車頭整個凹陷，受損相當嚴重，一名男性駕駛受傷被送醫，但無大礙，為何會開到失控，已由警方調查處理。

據附近民眾表示，有聽到很大「碰」的一聲撞擊聲，就看到自小客撞到電線桿，大家都嚇了一跳， 撞擊力道很大，駕駛被送醫，但無大礙。警方獲報後趕至現場處理，採證時發現地上留有很長的煞車痕，一路往右側偏過去，才會撞上水溝及電線桿，員警說，撞車原因及肇事責任還要了解，初步看是自撞。

基隆市麥金路某加油站對面的一處彎道，今天上午11點多有一輛自小客行經時突然失控往...
基隆市麥金路某加油站對面的一處彎道，今天上午11點多有一輛自小客行經時突然失控往右撞去，輪胎卡到水溝後再撞到路邊電線桿才停下。記者游明煌／翻攝
分享

加油站基隆
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

警尋回88歲迷途翁 年輕時是兩蔣時代貼身侍衛

2019-07-26 14:43

21歲僑生駕車撞路樹輕傷 同行21歲同學不治

2019-07-26 13:17

影／老翁深夜外出跌落水溝 警電話定位5小時急救援

2019-07-26 14:01

花蓮市區清晨傳械鬥 1人斷指1人受傷

2019-07-26 13:50

老翁皮夾7千元生活費掉了 警從收據尋人送還他感動哭了

2019-07-26 13:41

影／獅甲國小校園旁火警 人行道機車起火燒毀

2019-07-26 13:18

竹縣警追可疑車失控撞工廠 2警受傷住院

2019-07-26 13:13

台南8旬婦人騎車迷航 婆媳在派出所喜極而泣

2019-07-26 12:34

暑假特產？三重屁孩深夜蛇行攔車 嚇哭車上乘客

2019-07-26 12:34

桃園大溪民宅火災 獨居老翁命喪火窟

2019-07-26 12:32

疑太熱躲太陽 婦人扔下機車落跑

2019-07-26 12:02

母開當舖兒當暴力討債主 揍完逼領上百萬現金

2019-07-26 12:02

詐騙集團也搞偵查不公開 女警機警保住老婦百萬元

2019-07-26 10:41

台中傷心母尋女8個月找嘸 基隆警官找到人報平安

2019-07-26 09:32

因身材瘦小常被取笑 氣憤持刀殺傷室友

2019-07-26 09:03

影／肌肉男出國玩一周機車遭竊？ 柯南警靠這招尋回

2019-07-26 08:54

懷疑遭攤商排擠 外籍男涉瑞豐夜市縱火

2019-07-26 08:51

青年好奇嘗毒咖啡 心悸就醫露餡

2019-07-25 23:46

划不到小琉球…親友團急叩海巡救

2019-07-25 23:42

耕耘機「種」老農 妻目睹崩潰

2019-07-25 23:38

轎車苗栗市一路撞50公尺再起火 駕駛落跑不見蹤影

2019-07-25 23:04

老婦人騎機車被撞飛死亡 通過路口一定要減速慢行

2019-07-25 19:54

普濟堂關公生廟會 大溪分局警力展示

2019-07-25 19:38

疑低頭撿手機釀禍 男逆向撞滿載瓦斯貨車嚇壞民眾

2019-07-25 18:57

會計師弄丟78萬員工薪資 小黃司機拾金不昧還護花返家

2019-07-25 18:38

連犯3起闖空門 高雄男得手數兩金飾9萬現金

2019-07-25 17:24

偷水果被當場逮到 單親媽求警「別跟我孩子說」

2019-07-25 17:23

火德星君聖誕 消防隊遶境首度加入射水靶、地震車體驗

2019-07-25 17:06

影／充氣獨木舟橫渡小琉球 6大3小上演海上驚魂記

2019-07-25 16:54

中年男打高爾夫昏倒無生命跡象 警消線上指導救回一命

2019-07-25 16:51

A流突襲警界升等訓 15人中標保一祭緊急處置

2019-07-25 16:17

法拍親善大使「Angel & Rose」露臉 國庫小賺5千元

2019-07-25 15:56

網戀「伊拉克軍官」半年 熟女前往郵局匯錢被警阻止

2019-07-25 15:27

毒蟲飆速撞民車逃逸 義勇民眾加入圍捕送辦

2019-07-25 14:31

通報10天後才捕蜂 87歲婦人遭螫亡

2019-07-25 14:02

前方急煞車 國安局總統維安車隊環東大道追撞

2019-07-25 13:50

網路PO金條照片炫富名醫 原來還有這種糗事

2019-07-25 13:42

特勤走私菸風波未了 國安局車隊又發生車禍

2019-07-25 13:07

台南市7月因闖紅燈車禍4人死亡 警方：千萬不要闖紅燈

2019-07-25 12:41
看更多

熱門文章

氣炸！客人給錯地址 正妹外送員遲到還收到負評

2019-07-25 21:01

大陸女醫師嫁台郎 夫竟外遇已婚女清潔工

2019-07-26 06:18

外海丟24廢油桶船長被逮竟稱嫌礙眼 當時海龜浮出換氣

2019-07-25 18:40

恐怖男只要出獄就性侵女子 這次出獄2月又犯被重判

2019-07-25 18:58

竹田鄉長傅民雄凌晨聲押獲准 屏縣已有3名鄉長被收押

2019-07-25 18:04

轎車苗栗市一路撞50公尺再起火 駕駛落跑不見蹤影

2019-07-25 23:04

甜美女醫師為已婚名醫墮胎 大老婆求償賠95萬元

2019-07-26 10:03

色男猛追妙齡女扒內褲硬上 忠犬護主狂吠嚇退性侵犯

2019-07-26 08:18

買飲料給5個1元 老闆拒收：拿1元會被看輕

2019-07-26 11:40

「我得不到別人也別想要」她斷前夫命根沖馬桶

2019-07-25 23:36

吃火鍋吃到火氣上升 陸客和台男開打

2019-07-26 10:54

划不到小琉球…親友團急叩海巡救

2019-07-25 23:42

耕耘機「種」老農 妻目睹崩潰

2019-07-25 23:38

菸盒印「2009N51.8」 他怒買到過期10年菸遭網友嘲諷

2019-07-25 19:35

把碗丟到洗衣機洗？神反轉劇情讓網友直呼：真的太像了

2019-07-25 19:23

債主慘遭割腿放血、開槍打暈 癱軟昏迷被載去醫院丟包

2019-07-25 21:20

中年男打高爾夫昏倒無生命跡象 警消線上指導救回一命

2019-07-25 16:51

持刀追砍副局長 新北市府女課員3萬交保

2019-07-25 22:31

台中傷心母尋女8個月找嘸 基隆警官找到人報平安

2019-07-26 09:32

愛子被撞死母患憂鬱症 酒駕台商賠9百萬仍要關3年10月

2019-07-26 11:27

疑太熱躲太陽 婦人扔下機車落跑

2019-07-26 12:02

涉A助理補助款 新北議員遭約談凌晨40萬交保

2019-07-25 17:32

多年前偷百元鮮魚 良心不安寄千元鈔「加倍奉還」

2019-07-25 15:38

基隆外海漁船發現男浮屍 海巡打撈送上岸查死因

2019-07-25 17:24

老婦人騎機車被撞飛死亡 通過路口一定要減速慢行

2019-07-25 19:54

夜市地瓜球「吃幾顆牙齒斷幾顆」 網友直呼：根本石頭吧

2019-07-25 15:50

新北市議員涉浮報助理費 40萬元交保

2019-07-25 15:25

陸女非法打工被抓 移民署科員被控收錢不辦事判10月

2019-07-25 15:27

竹縣警追可疑車失控撞工廠 2警受傷住院

2019-07-26 13:13

天氣引爆怨氣？勞局員工追砍長官

2019-07-25 23:48

新北副局長險遭員工砍 侯友宜臉色凝重

2019-07-25 16:37

劉泰英欠債住家被聲請法拍 今天停拍原因曝光！

2019-07-25 18:02

普濟堂關公生廟會 大溪分局警力展示

2019-07-25 19:38

偷水果被當場逮到 單親媽求警「別跟我孩子說」

2019-07-25 17:23

影／充氣獨木舟橫渡小琉球 6大3小上演海上驚魂記

2019-07-25 16:54

會計師弄丟78萬員工薪資 小黃司機拾金不昧還護花返家

2019-07-25 18:38

3監委直驅最高法院 疑查女法官遭分案霸凌

2019-07-26 12:57

泰山10歲姊弟疑遭父悶死 父因死亡不起訴

2019-07-25 17:08

科員被控收賄判刑 移民署：主動調查勿枉勿縱

2019-07-25 18:38

三毒癮病患打牛奶針暴斃 醫師判六年

2019-07-25 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top