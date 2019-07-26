基隆自小客彎道失控掉水溝再撞電線桿 駕駛送醫

2019-07-26 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市麥金路某加油站對面的一處彎道，今天上午11點多有一輛自小客行經時突然失控往右撞去，輪胎卡到水溝後再撞到路邊電線桿才停下，車頭整個凹陷，受損相當嚴重，一名男性駕駛受傷被送醫，但無大礙，為何會開到失控，已由警方調查處理。