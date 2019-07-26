影／老翁深夜外出跌落水溝 警電話定位5小時急救援

2019-07-26 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢警分局青埔所警員，昨晚接獲劉姓民眾報案稱父親落水，青埔所隨即動員轄內民力，及通報消防單位展開搜救，利用行動電話基地台定位，歷經5個多小時搜尋，今天凌晨2時許，順利在漆黑的農地溝渠內，發現老翁身陷溝內受困，立即協助拉起送醫救治。

劉姓民眾昨晚8時許哭著走進派出所，手足無措、頻頻拭淚向值班警員許惟人、吳亞凌報案表示，患失智症及糖尿病父親，外出購物遲遲未歸，撥打電話終於接通，卻在電話另一頭表示自己落水，又說不清地點後就斷訊，生死未卜。

警方見家屬心急如焚，隨即利用緊急協尋機制，調閱手機最後發話地點位置，青埔所所長甘博倫、副所長李文雄，立即聯絡轄內民防夥伴、巡守隊協助，一同加入搜救行列。

手機定位最後發話基地台，發現老翁斷訊的位置，位在機場捷運A17站後方，緊鄰著新街溪，周邊遍布農田及草叢，範圍十分遼闊，員警不放棄沿線摸黑搜索，終於在今天凌晨2時許，順利在大園區五結路偏僻的農地溝渠內發現老翁。