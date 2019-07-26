老翁皮夾7千元生活費掉了 警從收據尋人送還他感動哭了

2019-07-26 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



住新北汐止的莊姓老翁，昨天騎車到基隆市區，回家後才發現皮夾掉了，他急得如熱鍋上的螞蟻，擔心整月的生活費都掉了。剛好有一名拾金不昧的市民撿到後，原封不動送到派出所，員警從一張就診收據找到老翁，老翁拿回皮夾時很是感動，紅了眼眶哭了出來，很感謝市民真好心，員警的用心，一直說「多謝，多謝」。

一名熱心的市民，昨天上午9點多，拿著一只撿到的皮夾，送到市警第四分局安樂派出所，警員巫坤川受理民後清點皮夾內物品，有現金7000元及一張就診收據，並無其它可辨識身分證件，巫員心想失主應是去看病後遺失的，靈機一動，通報醫療單位協助，找到明失主身分，循線通知居住新北市汐止區莊姓老翁來領回。

莊姓老翁到達派出所後，眼眶泛紅感動到哭了，他向員警表示，他領有中度身心障礙手冊，家境貧困。昨天從新北市騎乘機車至基隆市區，回家後才發現皮夾不見，皮夾內現金7000元是他僅存的生活費，沒想到正憂愁這個月生活恐無以為繼時，突接獲警方通知叫他去領皮夾，讓他心中大石整個放下，頓時鬆了一口氣。