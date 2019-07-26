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暑假特產？三重屁孩深夜蛇行攔車 嚇哭車上乘客

2019-07-26 12:34聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市三重區昨凌晨街頭上演攔車事件，2輛機車不僅蛇行狂飆，機車一路不斷逼車將計程車攔停，甚至當街逆向對著運將狂譙髒話，嚇得車上女乘客都哭了出來，讓小黃運將不得不按鳴喇叭向路過警車求援，警方則依法對飆車族開出3張告發單，同時表示會加強巡邏。

遭攔車的計程車當時車上正從北市承載1名女性乘客前往蘆洲，行經三重區疏洪東路時，遇上3輛機車，其中1輛機車不滿計程車切換車道隨即按喇叭示警，沒想到另外2輛機車加入挑釁要攔停計程車，不斷在計程車前方蛇行還數度急煞，讓計程車只好無奈停在路中央動彈不得。

遭攔計程車的張姓駕駛表示，當時被未戴安全帽的機車騎士逼車，為了不引起衝突只能停在後方等待機車遠離，沒想到在下個路口，機車卻囂張逆向折返還闖紅燈，直接攔下計程車就是一頓髒話伺候，還不斷拍窗，嚇得車上女乘客都飆淚。

雖然立即撥打110求救，但機車還不離去，持續拍窗恐嚇，正好此時1輛警車經過，計程車駕駛立即狂按喇叭示警向警察求援，騎士才馬上騎車逃離現場。沒想到處理的員警竟還表示，暑假常見屁孩飆車，要駕駛不要理會就好，讓計程車運將十分傻眼。

對此三重警分局表示，目前警方已執行暑假青春專案，會針對轄區內疏洪道、青少年易聚集夜遊熱點，防制危險駕駛和飆車，但也呼籲家長對家中未成年青少年深夜外出應加強約制，警方則不定時與環保、監理機關執行聯合稽查。

此案因行車記錄器清楚拍下全部過程，的確有明顯違規事實，警方隨後將其中2輛違規機車進行告發，依道路交通管理處罰條例，對2輛機車騎士都開出未攜安全帽罰單，另外其中1輛則有危險駕駛行為，也再開出1張任意變換車道、逼車罰單，同時表示會加強轄區巡邏。

3輛機車深夜狂飆，還蛇行逼車，行徑相當囂張、目無法紀。記者巫鴻瑋／翻攝
3輛機車深夜狂飆，還蛇行逼車，行徑相當囂張、目無法紀。記者巫鴻瑋／翻攝
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機車逆向闖紅燈，還拍窗恐嚇，嚇哭車上乘客。記者巫鴻瑋／翻攝
機車逆向闖紅燈，還拍窗恐嚇，嚇哭車上乘客。記者巫鴻瑋／翻攝
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計程車運將行車記錄器
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