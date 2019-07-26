疑太熱躲太陽 婦人扔下機車落跑

2019-07-26 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



爆熱夏天已到，不少騎士停等紅燈常會遠離停止線，在大老遠路邊陰涼處躲太陽；網路盛傳一張照片，一名婦人騎機車行經新竹市區十字路口，她疑不耐高溫，等紅燈時竟直接將機車扔在停等區，整個人跑到一旁樹蔭下乘涼，離譜行徑引發網友熱議。

照片顯示，該名婦人戴口罩、袖套全副武裝騎機車在竹市民生、經國路口等紅燈，她疑耐不住高溫，竟直接拋下機車，任憑機車獨自停放在停等區，整個人跑到路口旁樹蔭下乘涼，另旁邊同樣在等紅燈的機車騎士看傻眼。

有網友看了照片，也說「太狂了」、「最強防曬法」、「會不會有一天全部人都扔下機車跑去旁邊乘涼」、「三寶不意外」。

警方表示，婦人此舉已算違規臨時停車，可依「道路交通處罰條例56條」開罰600至1200元，不過，警方大多會先行勸導，但若遭人拍照檢舉，仍會進一步依畫面認定後開罰。若同樣情況機車騎士在車上，機車卻臨停在違規的標線上，且跟前車有一大段距離，則可依「道路交通處罰條例55條」告發取締，開罰300至600元。

警方提醒，機車騎士將車輛暫停於路口前蔭涼處，恐造成後方駕駛人閃避不及，導致追撞交通事故發生，之後騎士仍要負相關肇事責任。