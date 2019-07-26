詐騙集團也搞偵查不公開 女警機警保住老婦百萬元

2019-07-26 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市張姓老婦昨天接獲詐騙集團電話，誑稱她日前購買的手機被當作洗錢犯罪工具，銀行108萬銀行存款被凍結，要她到銀行依指示操作才能保住百萬存款，張婦依指示到超商拿到假公文，看到自己名字十分緊張，但對方告訴她偵查不公開，要求她不能說出去，她的丈夫聽到也覺蹊蹺，到派出所求助。女警機警釋疑，兩老才發現是騙人的，還好保住存款。

張姓老婦昨天與她丈夫心急如焚地跑到市警第二分局信六路派出所求助，張姓老婦說，她接到某縣市警察局偵二隊偵查員來電，造知她日前購買的手機被當作洗錢犯罪工具，已被列為洗錢案之嫌疑人，請她至附近超商領取台北地方法院檢察署的傳票、資產凍結執行書等文件，並要她拿好手機依電話指示操作，即可保住帳戶存款。

張姓老婦說，她就到超商去拿公文，發現有多張文件，上面真的都有寫她的名字，還寫說108萬存款已被凍結，她很驚訝又緊張，因為名字真的是她的，十分緊張，還要她不能跟別人講，她看到公文還寫偵查不公開，差點就信以為真。通話過程中，張婦的丈夫認為事有蹊蹺，擔心妻子受騙血本無歸，趕快帶她去派出所求助，看看怎麼辦。

所長朱德旺表示，女警呂佳錚與畢業於中正大學犯罪防治系警察特考班實習生簡秀穎，受理張姓老婦的求助，兩人先安撫她的情緒，要她先不要去匯款，保持冷靜，仔細說出接獲電話的過程，當老婦說去超商領到公文時，員警馬上告訴她「這是假的啦，公文不會送去超商」。