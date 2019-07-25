普濟堂關公生廟會 大溪分局警力展示
7月26日（農曆6月24日）是大溪區著名廟宇普濟堂，慶祝關聖帝君誕辰節日，25、26日2天普濟堂及大溪老街，將有大規模迎神遶境及宗教民俗技藝活動。
大溪警分局為確保活動期間秩序，在桃園客運大溪站及多目標體育館設立前進指揮所，並申請保安大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊及其他分局警力，加上大溪分局警力共約2百餘名警力，採機動服勤、迅速到場，遏止廟會群毆鬧事等不法，快速打擊犯罪。
今天中午勤教完成後由分局長黃富村帶隊，沿遶境路線巡視，除展示警方維護遶境活動秩序的決心，也可使支援警力，能熟悉地形及現場狀況，遇有緊急情況，能迅速到達。巡視時，一旁民眾紛紛加油鼓氣。
大溪分局長黃富村擔心同仁服勤時間長，天氣又炎熱，導致體力流失過快與休息問題，在前進指揮所內設置行動補給站，提供飲水、運動飲料、西瓜等多樣化的食物，供服勤同仁使用，以利迅速回復體力，並以前進指揮所為預備警力、休息人員待命區，負責機動支援，讓同仁有個遮陽避雨的地方。
大溪警分局呼籲前來參觀廟會活動民眾，活動期間重要道路，均有派遣員警疏導交通，民眾除聽從員警指揮管制、疏導，若遇有需協助或反映情事，除電話報案，也可就近請交通疏導的員警協助幫忙。
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