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火德星君聖誕 消防隊遶境首度加入射水靶、地震車體驗

2019-07-25 17:06聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

今農曆6月23日為火德星君農曆誕辰， 八德區舉行108年火德星君繞境活動，首度加...
今農曆6月23日為火德星君農曆誕辰， 八德區舉行108年火德星君繞境活動，首度加入消防闖關活動來提升民眾防火防災觀念。記者陳夢茹／攝影
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今農曆6月23日為火德星君農曆誕辰， 由桃園市政府消防局第一救災救護大隊、茄苳、八德、大湳分隊等相關單位，共同舉辦108年火德星君遶境活動，這次除了遶境祈福以外，另還首度加入消防闖關活動，藉此提升民眾防火防災觀念。

108年火德星君遶境活動今日在八德區盛大舉行，行經路線經過7間廟，包括三元宮、姜太公廟、玉元宮、元聖宮、廣行宮、指玄宮及慈雲宮，及八德區的3個消防分隊。統籌這次活動的茄苳消防分隊小隊長林治均表示，火德星君遶境活動已舉辦了6年，是地方上的民間傳統信仰，今年最特別的是額外加了消防宣導活動，邀請到八德殘障教養院院生及多所幼兒園師生一同參與。

茄苳消防隊附近的元聖宮前設置多項關卡，活動中也發送廟方的護身符給民眾祈福，林治均說，火德星君相傳是掌管與火相關事務，多數消防隊都會供奉，這次的遶境活動是想透過民間傳統信仰結合宣導，來提升民眾消防常識、強化防火教育。

元聖宮前的消防宣導活動共有4站，包括射水靶操作體驗、水域救援器材操作體驗、消防衣及救生衣穿著體驗及居家安全宣導暨CPR宣導，另還有地震體驗車在現場供民眾體驗，參加的小朋友對關卡做出評比，以射水靶操作體驗及地震體驗車最受歡迎，小朋友表示，地震體驗車雖然以前有坐過，震得很逼真、很好玩，但射水靶在外頭無法體驗，紛紛認為射水靶比地震體驗車還好玩。

今農曆6月23日為火德星君農曆誕辰， 八德區舉行108年火德星君繞境活動，首度加...
今農曆6月23日為火德星君農曆誕辰， 八德區舉行108年火德星君繞境活動，首度加入消防闖關活動來提升民眾防火防災觀念。記者陳夢茹／攝影
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今農曆6月23日為火德星君農曆誕辰， 八德區舉行108年火德星君繞境活動，首度加入消防闖關活動來提升民眾防火防災觀念。記者陳夢茹／攝影
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今農曆6月23日為火德星君農曆誕辰， 八德區舉行108年火德星君繞境活動，首度加入消防闖關活動來提升民眾防火防災觀念。記者陳夢茹／攝影
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遶境地震信仰
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