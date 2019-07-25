中年男打高爾夫昏倒無生命跡象 警消線上指導救回一命

2019-07-25 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市消防局勤指中心隊員李家瑋在線上通話指導，請球友為病患施行CPR及心臟電擊，患者在送醫後恢復心跳，生命跡象穩定。記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook 61歲郭姓男子今天中午在官田區高爾夫球場打球，下午1點50分許突然昏倒，疑似OHCA（無生命跡象），台南市消防局勤指中心隊員李家瑋獲報後，除派遣救護車馳往現場外，並在派遣台實施DACPR（線上指導）球友為病患施行CPR及AED電擊器，經現場民眾施行CPR及AED電擊2次後持續CPR按壓，急救6分鐘，官田救護車也趕到現場接手急救，送醫時患者在救護車上已經恢復意識及心跳，送到柳營奇美醫治。

趕往接手的官田消防分隊救護人員胡嘉哲和張耀仁趕到現場時，使用高爾夫球場AED電擊患者兩次，現場CPR約6分鐘，患者約在2點16分回復自主心律，2點18分在車上送醫途中測到呼吸12下，心跳87，血壓116/59，途中持續給氧直到醫院，到院後患者已經回復意識，甚至可以跟救護員聊天，醫生也覺得患者很幸運，很少看到這種案例。

據醫院指出，患者過去有心臟病史，約3個月前才裝節律器。醫師初步診斷，可能是天氣太炎熱加上缺水才會發生身體不適昏倒，患者在急救後人已清醒，生命跡象穩定，將送加護病房觀察並進一步檢查究竟是身體那裡出現問題。

台南市消防局勤指中心隊員李家瑋擔任消防員6年，他說，每天勤值時都會遇到呼吸及心臟停止的報案電話，但通常都是老年人久病，第一次遇到在高爾夫球場打球發生緊急狀況，球場人員報案說有球友昏倒，呼吸微弱，3個多月前才裝心臟調節器，隨即按SOP，請朋友依指引持續按壓胸部，並請球場人員取來AED，按圖案貼片後再按照人工語音指導電擊心臟，在救護車上就通報人已恢復意識，有機會能夠救回一命是很少見的案例，只是盡自己的職責，但也很開心。