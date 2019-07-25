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4歲男童貪玩迷途 熱警跨轄區尋親

2019-07-25 12:21聯合報 記者張弘昌╱即時報導

年僅4歲鄧姓小男童，前晚9時許獨自在平鎮區新勢公園旁哭泣，恰好被北勢派出所巡邏警員曾士哲、彭證瑋及實習生林珍妮發現，上前關心後發現男童走失，男童面對警方的詢問語焉不詳。警方除先將男童帶回派出所照顧，並再驅車到公園鄰近中壢派出所詢問後，果然找到正在報案的男童母親，結束一場虛驚。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，24日晚間9時許，設籍中壢區4歲鄧姓小男童，跟著媽媽到平鎮南區青少年活動中心運動，但調皮的男童疑似貪玩，獨自一人跑到活動中心旁的新勢公園內看人溜滑板，東繞西轉後，就在廣大的公園內迷了路，最後只有一個人站在公園旁放聲大哭。

當時恰好北勢派出所巡邏警員曾士哲、彭證瑋及警專實習生林珍妮行經該地，看見男童獨自一人大哭，且沒有任何大人陪同，員警趕緊上前詢問，但因男童只有4歲，無法正常表達，員警也問不出男童打從那裡來，只有先將男童帶回派出所安置，並提供飲料及卡通影片安撫男童情緒。

警員曾士哲、彭證瑋再次回到現場找尋男童親人，但仍無結果，警員曾士哲發現該地位處平鎮區與中壢區交界，男童親人或許會到鄰轄中壢分局報案，經前往中壢分局中壢派出所詢問，果然遇見正在報案且心急如焚的男童母親，在警方的協助下，讓男童母子團圓相聚。

桃園市4歲男童陪媽媽運動，卻小不心在偌大公園內走失。平鎮巡警發現後，研判可能住隔...
桃園市4歲男童陪媽媽運動，卻小不心在偌大公園內走失。平鎮巡警發現後，研判可能住隔鄰中壢區，果順利在中壢找到正焦急報警尋人的家人。圖／平鎮警分局提供
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桃園市4歲男童陪媽媽運動，卻小不心在偌大公園內走失。平鎮巡警發現後，研判可能住隔...
桃園市4歲男童陪媽媽運動，卻小不心在偌大公園內走失。平鎮巡警發現後，研判可能住隔鄰中壢區，果順利在中壢找到正焦急報警尋人的家人。圖／平鎮警分局提供
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