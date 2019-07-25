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中山高死亡車禍 女賓士駕駛下車說了一句話就遭撞

2019-07-25 11:02聯合報 記者李京昇╱即時報導

中山高速公路北上257.8公里處昨晚9點多發生死亡車禍，31歲劉姓女子駕駛賓士車與一輛休旅車擦撞，劉女停駛後下車查看，才剛朝休旅車駕駛說了一句話，幾秒後就遭另輛BMW轎車撞上，女駕駛送醫後經搶救，昨晚10點20分仍不治。

據側面了解，劉女是嘉義朴子人、自由業，昨晚要到雲林斗南鎮找友人相聚，她行經該路段時，疑似與另輛開著白色自小客車的56年次張姓男駕駛擦撞，劉女隨即下車查看，不料被44歲、呂姓開著BMW轎車男駕駛撞上，劉女遭撞飛頭部等多處受到重傷，BMW轎車右側擋風玻璃也因撞擊力道強碎裂成蜘蛛網狀，救護人員抵達現場時，她已失去呼吸心跳，緊急送嘉義基督教醫院搶救，最後仍不治。

當時，張男疑似與劉女輕微擦撞，劉女則突然急煞車，張也因此跟著踩煞車，兩輛車都停在中線，劉女則下車先是查看她的車輛車尾，接著疑似走向張男轎車左前方要理論，開口說了一句話，但張在車內不知道劉說了什麼，幾秒後劉女瞬間就被撞上。

呂姓駕駛原先行駛在內側車道，因前面一輛白色廂型車車速較慢，他欲超車變換到中線車道，發現劉、張的車輛停駛在中線，隨即看見劉女在眼前，但當他發現時已經來不及反應，急踩煞車仍舊撞上。

事發後警方進行酒測，休旅車駕駛與呂姓BMW駕駛都無酒精反應，劉女也無病史或用藥紀錄，因三輛車都未裝設行車記錄器，目前國道警察仍持續調閱相關路口畫面，釐清相關詳細肇事原因與責任。

撞擊力道強，導致車輛右前方擋風玻璃碎裂。記者李京昇／翻攝
撞擊力道強，導致車輛右前方擋風玻璃碎裂。記者李京昇／翻攝
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中山高速公路北上257.8公里處昨晚9點多發生死亡車禍。記者李京昇／翻攝
中山高速公路北上257.8公里處昨晚9點多發生死亡車禍。記者李京昇／翻攝
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