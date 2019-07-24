國一民雄匝道口女子倒地無生命跡象 送醫急救中

2019-07-24 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣消防局勤務指揮中心今晚8點59分獲報，在中山高速公路北上257.5公里，民雄交流道匝道口，有名女子躺在地面上，出動救護車前往搶救，到場發現女子已無生命跡象，馬上緊急送往嘉基急救，目前仍急救中，肇事原因正由國道警察調查處理中。

警消初步調查，消防救護人員到場，發現現場停放1輛轎車，有名女子疑下車時，不慎遭後車撞飛倒地，救護人員發現女子無生命跡象，趕緊急救送醫，到底女子是自行下車被撞，還是車輛相撞造成？有待國道警察調查釐清，事故發生並未造成大塞車。