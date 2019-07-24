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台主辦權遭取消 國際冰總稱是中華冰協建議改賽地

男子鼻頭浮潛約中午吃飯爽約 友人急報警

2019-07-24 20:19聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市陳姓男子，早上獨自去瑞芳區鼻頭國小外海邊浮潛，他和友人約中午吃飯，友人中午未發現陳男蹤影，去海邊看到陳男機車及背包皆放置於浮潛地點附近，急得報警協尋。

陳男，新北市人，年約30多歲，新北消防局派遣2分隊、1中隊，8車，3船，19人前往救援，岸巡也在協尋中。

新北市陳姓男子，早上獨自去瑞芳區鼻頭國小外海邊浮潛，他和友人約中午吃飯，至今不見...
新北市陳姓男子，早上獨自去瑞芳區鼻頭國小外海邊浮潛，他和友人約中午吃飯，至今不見人影。記者吳淑君／翻攝
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