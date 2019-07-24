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安親班幼童戶外教學走失崩潰哭 金山警安撫助歸隊

2019-07-24 20:03聯合報 記者游明煌╱即時報導

一名安親班幼童今天跟著老師、同學到新北市金山老街戶外教學，但因人潮多他脫隊，大家都走光了，他焦急地到派出所求助，表示錯過集合時間，大家都離開了，說完崩潰哭了出來，員警安撫情緒，並到附近大型停車場找到心急如焚的老師，幼童才破破涕為笑，順利歸隊回家。

暑假期間各安親班紛紛舉辦多采多姿戶外教學活動，今天下午3時，一名幼童獨自走入金山警分局金山派出所，值班警員詹嘉維問男童要什麼協助幼童一開始還鎮定地訴說自己到金山老街戶外教學，因人潮眾多不小心跟師長同學走失脫隊，已錯過集合時間，大家都回家了，但說完崩潰哭了出來。

女警羅安妤安撫情緒，馬上打電話給他家長，但電話無人接聽，警員詹嘉維以幼童提供之片斷訊息，上網搜尋安親班資訊，警員曾元豪研判，全班都來應是搭遊覽車，應尚未離開金山，就搜尋轄內各大型停車場，在中山堂停車場發現心急如焚的老師，引導至派出所領回走失幼童，幼童見老師出現破涕為笑，與金山所員警哥哥、姊姊道別歸隊。

金山警分局長陳永昌表示，暑假期間很多戶外活動，家長或安親班都會安排出遊行程帶小朋友一同出門玩樂， 在郊遊的同時，一定要注意小朋友，不要落單，避免發生危險。

一名安親班幼童今天在金山老街戶外教學走失，幸好員警協助才順利歸隊回家。記者游明煌...
一名安親班幼童今天在金山老街戶外教學走失，幸好員警協助才順利歸隊回家。記者游明煌／翻攝
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金山安親班停車場
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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