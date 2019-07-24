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NCC再罰電視台 學者：本業錯亂

2019-07-24 20:45台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

NCC 在24日決議新一波電視節目裁罰案件，裁罰中天、TVBS、三立等新聞台。(...
NCC 在24日決議新一波電視節目裁罰案件，裁罰中天、TVBS、三立等新聞台。(網路截圖)
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「國家通訊傳播委員會不應變成新聞媒體監督委員會！」針對NCC在 24日決議新一波電視節目裁罰案件，其中以中天新聞最多，共3件違規遭罰160萬元，TVBS、三立2家電視台也被分別開罰20萬元，北藝大廣電系教授賴祥蔚受訪時指出，NCC應思考主管機關的本業為何，不應將重點放在監督特定媒體，以免影響民主發展。

又3家電視台挨罰

NCC公布新一波電視台裁罰案件，其中3月27日「中天晚間新聞」報導該台受裁罰時出現「對於關西機場搜救報導也被裁罰40萬元」內容，以及3月28日「中天午間新聞」、「中天晚間新聞」播出「報韓國瑜新聞太多」、「NCC重罰中天百萬」等標題，以違反衛星廣播電視法，分別予以核處80萬元，中天電視台共被罰160萬元，今年累計罰款已達550萬元

其次，三立新聞台108年3月29日「正午新聞」播出「網路輿情分析花280萬 市民疑：養網軍」新聞以及TVBS新聞台108年5月6日「十點不一樣」節目播出「毀韓放大招 羅智強爆暗黑兵團作戰模式」、「網路公司收錢分身留言 攻擊特定人物」等新聞內容，諮詢委員認為：「明知已有明確標案日期，卻仍張冠李戴刻意引導視聽輿論帶風向」、查證不足等，分別處20萬元。

賴：NCC變監督委員會

對此，賴祥蔚表示，NCC對新聞媒體的行政裁罰應有所收斂，特別是涉及言論與新聞自由更要謹慎，NCC的本業應是讓媒體產業更健康發展，新聞台確實有亂象，但他認為，這不應是NCC業務中最重要的事情，尤其正值選舉，時機相當敏感，恐被懷疑成持有特定立場的打手。

「NCC裁罰新聞台的頻率與金額遠超過過去案例，這不是一個正常現象。」賴祥蔚提到，NCC前主委曾力推製作本土戲劇，他問：目前本土節目有成長嗎？ 賴祥蔚強調，國家通訊傳播委員會不應變成「新聞媒體監督委員會」，頻繁管束新聞媒體實在是本末倒置、錯亂本業。

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NCC韓國瑜關西機場
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