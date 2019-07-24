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綠島昨發生新購電動機車自燃 燒毀7000平方公尺山林

2019-07-24 17:31聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣綠島鄉公館村觀音洞23日晚間傳出雜草火警，周邊林投樹林及草叢被燒毀面積約7000平方公尺，消防人員初步調查起火原因是遊客租用的電動機車自燃，出租業者稱電動車新購不到半年，有可能車本身有瑕疵，但也有其他機車出租業者表示，不排除是綠島當地海風含鹽分過高，電池及線路等零件被海風腐蝕的可能。

綠島消防分隊今天表示，是日籍遊客騎電動機車環島夜遊，電動車疑似電線走火才引發火勢，所幸遊客並沒有受傷，但燒毀附近雜草與林投樹林面積約7000平方公尺。

綠島鄉觀音洞附近昨天晚間6點多傳出火警，火勢相當大，從遠處看過去天空被燒得火紅一片，景象十分驚人，消防隊也緊急出動人員進行灌救，所幸並無人員傷亡，消防人員一小時內控制火勢，隔沒多久水再次復燃，消防隊員一共跑了3次，才完全撲滅火勢。

昨天中午11時點多，另一輛同廠牌的電動機車也發生自燃燒毀，店家表示，這批機車才剛購入不到半年，不知道為何會發生自燃，可能這批電動機車本身就有問題，會請廠商來協助釐清。但其他機車出租業者表示，有可能綠島四面環海，空氣含鹽分過高，導致電動車線路與電池被腐蝕。消防人員則表示，電動車自燃原因還要調查確認。

綠島昨天晚上發生電動車自燃波及附近草叢引發山林火警，火勢大到遠望，夜空火紅一片。...
綠島昨天晚上發生電動車自燃波及附近草叢引發山林火警，火勢大到遠望，夜空火紅一片。圖／台東縣消防局提
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綠島昨天晚上發生電動車自燃波及附近草叢引發山林火警。圖／台東縣消防局提
綠島昨天晚上發生電動車自燃波及附近草叢引發山林火警。圖／台東縣消防局提
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綠島電動機車
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