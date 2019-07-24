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精進搜救戰力 北市消進行24小時不間斷演練

2019-07-24 17:33中央社 台北24日電

近年來重大自然災害頻傳且規模不斷擴大，台北市消防局搜救隊今天赴內政部消防署位在南投竹山訓練中心進行「24小時不間斷動員演練」，模擬長達24小時不間斷救援行動。

消防局發布新聞稿表示，近年來重大自然災害頻傳且規模不斷擴大，像民國105年2月間，發生芮氏規模6.6地震，讓台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，造成多人死傷；107年2月初發生芮氏規模6.0地震，導致花蓮市內大樓傾斜、倒塌，造成17人罹難及近300人受傷

消防局為提升重大地震等災害搜救能力，由搜救隊前往南投竹山訓練中心參與基礎搜救訓練；演練情境是模擬重大地震，導致大樓倒塌，造成人員受困，搜救隊趕赴現場進行緊急救援行動，並模擬在24小時不間斷救援行動。搜救隊訂24日上午12時起至25日12時止進行演練。

演練項目包含倒塌建築支撐及破壞作業、侷限空間人命搜索及救援作業，透過模擬災害場景，考驗搜救隊運用各項搜救技術及裝備器材，完成人命搜救任務。

消防局表示，台北市搜救隊在89年9月21日正式成立，第1期成員共64人，均前往美國接受符合聯邦緊急應變總署搜救隊相關課程訓練，至今也協助紅十字會及其他縣市辦理搜救訓練。

消防局指出，搜救隊成立至今執行多次國際人道救援任務，並同時執行各項災害搶救，包括復興空難及國道五號遊覽車翻車救援等，是救災經驗豐富的搜救隊。

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