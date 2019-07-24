鬼斧繩工！嘉縣消防隊員自費精進繩索技能勇奪世界第一

2019-07-24 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣消防局第三大隊隊員葉獻仁、陳建名與高雄市消防局特搜隊員，組成高雄繩索救援隊KRRT，上個月參加全球最大規模繩索救援比賽GRIMPDAY，從30隊中脫穎而出，勇奪2019比利時國際繩索競賽總冠軍，中華民國國旗飄揚會場，今天消防局長呂清海表揚兩人為國爭光。

今年比利時GRIMPDAY 國際繩索救援競賽是第13年比賽，共有各國30隊參賽，KRRT6月6日至8日共3天參賽，在被視為繩索救援賽的奧林匹克賽事中奪冠，實屬不易；KRRT共20名成員，平常自主至特殊或險惡地形訓練，也參加相關競賽，汲取經驗，培養團隊默契。

葉獻仁與陳建名工作地點分別在消防局第三大隊三和救助分隊、奮起湖分隊，災害種類涉及山域救援及溪谷救援等繩索運用繁多轄區，受限通訊不良，提高救援難度，他們熱愛繩索救援，與志同道合同伴組成「鬼斧繩工」，為培養默契自掏腰包買吊帶、阿茲特克(省力萬向滑輪組)等裝備，自主訓練，利用休假進行攀登和垂降等高難度訓練，除興趣也是磨練救災救難技能。

2人參與KRRT組隊參賽，提升人命救助工作推廣，107年9月9日多林森鐵第37及38號隧道間墜谷事件，葉獻仁與陳建名就運用所學，搶救受困者生命，他們感謝家人支持，才能在每次活動學習不同技巧及觀念。