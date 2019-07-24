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男子睡慣遊民安置中心 妻子聲請法官命丈夫回家同居

2019-07-24 16:41聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

陳姓男子14年前到泰國結婚，隔年在我國戶政所登記結婚。目前住在新北市土城的陳妻，指陳3年多前從基隆住處離家未歸，報警協尋。警方去年找到棲身臨時遊民安置中心的陳男，他以人生地不熟為由，拒絕到土城與妻子同住。陳妻聲請丈夫履行同居義務，法官認為陳無不能共同生活理由裁准，命陳要與妻子同居。

基隆地院裁定指出，陳妻主張2015年3月15日與陳在泰國結婚，隔年2月15日在我國戶政事務所辦理結婚登記，雙方約定住在基隆市。陳於2016年2月20日離開住所，陳妻報警協尋，員警去年8月26日在安一路找到他。

陳妻說，陳男指因住所租約到期，又遺失她的聯絡資訊，才會住進臨時遊民安置中心。她認為夫妻應該住在一起，今年5月11日曾到安置中心請求丈夫到土城同住，但被拒絕，因此依民法聲請法官命丈夫與她同居。

陳男出庭時說，他在基隆比較有朋友，如果搬到土地妻子住處，因為不認識任何人，如果妻子去工作，就沒有人跟他聊天聊天。

法官指出，民法第1001條「夫妻互負同居之義務，但有不能同居之正當理由者，不在此限」，夫妻同居義務為維護婚姻生活基本要件。陳男顯無不能與妻子共同生活理由，陳妻聲請命陳男與其同居有理由，裁定准許。

據了解，陳男曾與另一名女子在基隆同居，同居女子死亡後，陳男生活失序，近幾年隔一段時間就會住進安置中心，過不久又離開，數度進出安置中心。陳妻聲請履行同居義務獲准，陳若仍未與妻子同住，恐構成民法惡意遺棄行為。

律師林富貴說，民法規定夫妻之一方可訴請離婚情形，包括「惡意遺棄他方在繼續狀態中」，但須負舉證責任，而舉證惡意遺棄難度高。如果夫妻一方聲請履行同居義務獲法院裁准，另一方仍未履形，即可做為惡意遺棄證據。

陳姓男子棲身基隆市臨時遊民安置中心，他以人生地不熟為由，拒絕到土城與妻子同住。陳...
陳姓男子棲身基隆市臨時遊民安置中心，他以人生地不熟為由，拒絕到土城與妻子同住。陳妻聲請丈夫履行同居義務，法官裁准。記者邱瑞杰／攝影
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