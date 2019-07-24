女子誆稱佛醫可向神抓藥 姊妹遭詐3950萬

2019-07-24 15:45 中央社 宜蘭24日電



自稱「佛醫」的李姓女子，對外聲稱可向神佛抓藥治病，涉嫌向張姓姊妹佯稱必須購買「佛地」共修治病，詐取新台幣3950萬元，宜蘭地檢署偵查後，依詐欺取財罪起訴李女。

檢方表示，李女在宜蘭縣冬山鄉住處開設佛堂，對外聲稱可與神佛溝通且有陰陽眼，手術不用刀子，可以向神佛抓藥放進人體內治病消災解厄等。

起訴書指出，李女於民國101年1月間，因張姓姊妹其中一人的配偶過世，自感全身不適，另一人則罹患坐骨神經痛、皮膚病等，李女向兩人誆稱需要喝大悲咒水，上天會把藥放在裡面，且必須購買「佛地」共修才可痊癒或消災解厄，每人每次收費2000元不等金額。

李女並主動聯繫張姓姊妹，告知兩人腸胃、腰椎有問題，必須持續治療才能痊癒，慫恿張姓姊妹委託她購買「小佛地共修」消災解厄，張姓姊妹在102年間匯款650萬元給李女。

檢方表示，李女於103年間得知張姓姊妹的父親過世，兩人可繼承千萬財產，再度向兩人佯稱，「為讓往生者不再受苦，福澤後人，使你們病痛解除，必須繼續購買大佛地共修，才能積德消災，這樣病才會好」，煽惑兩人陸續匯款3300萬元給李女。

起訴書指出，李女並以菩薩名義要求張姓姊妹不可將匯款的事告訴他人，但張姓姊妹等候多時仍未獲得購買佛地訊息，經質問李女後，發現她已將款項用來購買冬山鄉和三星鄉等房地供自住和投資，張姓姊妹驚覺受騙因而提告。檢方偵查後，依詐欺取財罪起訴李女。