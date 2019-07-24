非洲海上石油公司「鑽油工具損壞」借款 6旬婦險遭詐騙

2019-07-24 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



周婦不疑有他，衝去銀行換外幣，所幸行員察覺有異，通報警方，才成功阻詐。記者王駿杰／翻攝 分享 facebook

新竹一名6旬周姓婦人誤信詐騙集團老梗，她在網路上認識一名自稱在洲海上石油公司上班的網友，對方於上周三向周婦求助，以「鑽油工具損壞」為由，需4萬5千歐元（約新台幣157萬元）才能修復，目前已籌了4萬，還差5千歐元（約新台幣17萬5千元），希望周婦能救急，周婦不疑有他，衝去銀行換外幣，所幸行員察覺有異，通報警方，才成功阻詐。

竹北警分局三民派出所警員卓洺葳、戴秀玲上週三接獲台灣銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，立刻趕抵現場，上前關心詢問時周婦卻一臉茫然，只說在LINE通訊軟體上結識一名自稱在非洲海上石油公司工作的網友，對方因鑽油工具損壞，才找她幫忙協助，希望能支援5千歐元。

警方一聽，研判周婦恐遭詐騙，急忙勸告，告訴周婦「詐騙集團使用假身分取得被害人信任後，只要被害人匯款，款項就會到海外人頭帳戶」，此時周婦還半信半疑，直到警方分析，指「既然這是跨國公司，應該會有會計單位負責管帳，不可能整個公司都在海上吧」，才讓周婦從圈套中驚醒。

警方呼籲，民眾接到疑似詐騙電話，應冷靜查證，以免荷包大失血。如有詐騙相關疑問，可撥打165反詐騙專線，24小時都有專人解答。