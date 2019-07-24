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港籍男子來台環島遊 遺失腰包幸運被員警撿回

2019-07-24 15:02中央社 花蓮縣24日電

香港籍李姓男子來台環島旅行，不慎遺失腰包，包內有護照、證件及旅費等，讓他十分焦急，到派出所尋求協助，才發現剛被員警撿到，讓他喜出望外，直誇台灣警察熱心又有效率。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，竹田派出所長鍾岳韓日前值勤時，在派出所前方省道台9線道路上發現一個包包，撿起打開查看，包包內有港幣與李姓香港居民身分證件等，其中港幣有1萬5000元。

鍾岳韓研判包包主人應是來台旅遊所遺失，於是立即詢問台9線沿線各派出所有無接獲外籍遊客遺失物品的報案，並告知若有報案協尋，可至竹田派出所認領。

約不到一小時，李姓男子慌張的跑到東里派出所報案，請求協尋所遺失的腰包，李男表示，他與2名同伴從香港來到台灣旅遊，以跑步、騎單車及騎機車接力方式環島。

當天他戴著腰包跑步時，並未發覺腰包途中已掉落，一路往北到東里時才發現腰包不見。內有護照、證件及旅費等，讓他大為苦惱，突然看見路旁派出所，抱著一絲希望去報案。

在開口表明來意之後，值班員警立即表示竹田派出所拾獲一個腰包，李男趕緊至竹田派出所認領。經確認後，腰包內證件及金錢完好如初，讓他高興的不斷向警方道謝。李男說，在台灣警察熱心積極協助及高效率之下，讓他們的台灣之旅留下難忘的回憶，台灣不只風景美，人美心地善良，有機會還要再來台灣旅遊。

警察香港環島
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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