周刊報導嘉縣模範警官偷吃友妻 警官提告周刊加重誹謗

2019-07-24 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天出刊「周刊王」以「所長吃友妻，深夜簡訊洩畸戀模範警成姦夫」等標題，報導嘉義縣朴子警分局當選模範警察的黃姓警官， 被爆涉嫌勾搭派出所警友站顧問人妻，多次載人妻大玩車震。黃姓警官堅決否認指控，指周刊王未盡查證義務，製造大篇幅不實報導，涉及加重誹謗罪嫌，為捍衛名譽，他將對「周刊王」提告民刑事，維護權益。

針對周刊報導，朴子警分局發布新聞說，有關周刊王報導黃姓警官與吳姓警友前妻，有不當感情交往，經警察局督察科及分局立案調查，初步調查結果，無直接具體證據，證明黃員涉及不正當感情交往情事。

黃姓警官說，周刊王以「所長吃友妻，深夜簡訊洩畸戀模範警成姦夫」等聳動標題製造不實報導，內容指他與友人前妻有不正當男女關係，並刊登不實對話及圖片，已對他及朴子警分局名譽形象造成莫大詆毀與傷害，周刊王未盡查證義務，製造大篇幅不實報導，涉及加重誹謗罪嫌，他決將對「周刊王」進行民、刑事法律行動，維護權益。

周刊報導指，34歲黃姓警官已婚，育有一女，今年6月當選嘉義縣模範警察，先前還曾參加過電視益智節目，並獲得冠軍頭銜，被稱為「警界金頭腦」，與小果（化名）本是國中換帖兄弟，經營監視器事業有成的小果，在黃擔任柳林派出所所長時，為了「相挺」黃姓警官才加入警友站擔任警友顧問，兩人有如親兄弟般幾乎天天約吃飯、喝酒。