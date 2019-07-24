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流浪狗追車 國一生閃不及撞飛受傷

2019-07-24 12:16聯合報 記者林宛諭╱即時報導

又是流浪狗惹禍!彰化市一名精誠高中附設國中的國一學生今天上午騎單車行經安溪里安溪路時，為了閃一隻正在追人的流浪狗而摔車，造成腰部受創、膝蓋受傷，被送到彰化基督教醫院，由於碎石埋進真皮層需開刀治療。

彰化市民代表韓德生在彰化踢爆網po文表示，今天上午安溪里愛屋山莊瓦斯分裝場前，一名精誠高中生騎腳踏車準備要去學校，發現流浪犬「大白」正在追逐車輛，陸姓學生原已注意到狗，但大白突然轉向，學生閃避不及腳踏車直接撞上流浪犬，造成學生腰部受創、腿部撕裂傷，且有異物侵入，緊急於彰基安排開刀。

彰基副院長暨發言人周志中表示，學生滑倒後受傷，先做簡易傷口處理後，再打破傷風，因為路上有很多小石頭等埋進真皮層，需要開刀再做清創處理，以免造成二次感染。

受傷學生家長表示，平常就有要孩子若看到狗，不要跑不要慌，但今天是狗先在追休旅車，後來又轉向，孩子閃避不及才撞上去，且整個人飛出去，才會受傷這麼嚴重，他們認為餵流浪狗、養的人也有責任，那一帶有一大群狗，其中一隻大白狗最可怕，很會追人。

韓德生說，流浪狗傷人事件層出不窮，政府為什麼無法管理野狗?中央政府執行零撲殺，起個頭，但配套不足，使得動保人士與一般民眾互有誤解，加上地方政府未積極面對及處理流浪犬管理，難道要有更大的傷亡才要來處理嗎？

彰化市一名精誠高中附設國中的國一學生今天上午騎單車行經安溪里安溪路時，為了閃一隻...
彰化市一名精誠高中附設國中的國一學生今天上午騎單車行經安溪里安溪路時，為了閃一隻正在追人的流浪狗而摔車受傷，需開刀治療。圖／翻攝自彰化踢爆網
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彰化市一名精誠高中附設國中的國一學生今天上午騎單車行經安溪里安溪路時，為了閃一隻...
彰化市一名精誠高中附設國中的國一學生今天上午騎單車行經安溪里安溪路時，為了閃一隻正在追人的流浪狗而摔車受傷，需開刀治療。圖／彰基提供
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彰化市一名精誠高中附設國中的國一學生今天上午騎單車行經安溪里安溪路時，為了閃一隻...
彰化市一名精誠高中附設國中的國一學生今天上午騎單車行經安溪里安溪路時，為了閃一隻正在追人的流浪狗而摔車受傷，需開刀治療。圖／翻攝自彰化踢爆網
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流浪狗流浪犬單車
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