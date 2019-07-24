足感心！家貧男子台南迷路 暖警資助溫馨送返家

2019-07-24 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



嘉義縣陳姓男子領有身心障礙手冊，晚間從水上鄉家中外出後坐火車到台南，走失到成大醫院，被駐衛警發現通報開元派出，陳母從嘉義趕到台南，所長莊文輝得知情況，隨即與警員朱家樹開轎車護送陳母2人返回嘉義住家，警員朱家樹對陳母當清潔工維持家計處境感到不捨，主動包了2000元紅包聊表心意，陳母被員警溫暖熱心的舉動感動不已。

台南市警五分局開元派出所，本月21日8點30分，接獲成大醫院駐衛警來電，表示急診室內有民眾需要協助，員警立即前往了解。

警方到場找到男子並詢問其年籍資料，發現男子無法清楚回達，經以M-Police人臉辨識系統查詢，得知該男子姓陳，家在嘉義縣水上鄉，為重度身心障礙者。朱家樹聯絡陳戶籍地派出所協助聯絡其家屬，晚上11點陳母抵達成大醫院。警方將母子2人帶回派出所辦理失蹤人口撤尋，並提供便當及礦泉水予以食用。

據了解，陳母從事清潔打掃為生，是家中主要收入來源，經濟生活拮据。因陳母翌日還要上班須趕回嘉義，因深夜已無交通工具可以搭乘讓她焦急不已。