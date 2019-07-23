大樓先後傳出氣爆與疑自殺案 台東警消今晚好累

2019-07-23 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市區宏東大樓今天晚上約9點48分傳出瓦斯氣爆意外，台東縣消防人員緊急馳援，幸無人受傷，但嚇壞正在洗澡的陳姓女屋主一家四口及其他大樓住戶。

另，今晚同一時間，同大樓發生氣爆對面的樓層也傳出有住戶疑似想不開，讓台東警消疲於奔命，所幸經查證是誤報，讓警消鬆了一口氣。

台東縣消防局表示，今天晚上9點48分接獲報案，台東市四維路三段與傳廣路口宏東大樓4樓發生瓦斯氣爆火警，消防局緊急出動台東、南王分隊及特搜人車救援，9點52分控制火勢，幸無人傷。

住家氣爆的陳姓女屋主說，氣爆前，她帶著兩個孩子在浴室洗澡，她先洗好走出浴室不久，浴室一牆之隔的陽台就傳來爆炸聲響，一陣火焰朝她撲來，幸好她沒有被燒到，兩個孩子在室內裡也無恙，只是被嚇到嚎啕大哭。

陳姓女屋主的先生說，瓦斯熱水器是今天白天才由廠商安裝的，可能是瓦斯管線未接好，瓦斯外洩而發生爆炸，他太太及2個孩子才洗一下子就爆，他趕緊把小孩抱出來，再拿滅火器滅火。同大樓其他住戶也說，當時聽到一聲爆炸巨響，很嚇人，直到看見消防人員才知有瓦斯氣爆。

台東縣消防局指出，初步研判可能是瓦斯熱水器的管線未裝妥，造成瓦斯外洩，確實事故原因還待調查。