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宜蘭賽鴿人士遭擄付贖500萬 警展開查緝

2019-07-24 04:30中央社 宜蘭縣23日電

宜蘭一名賽鴿人士11日傳出遭人綁架，家屬支付新台幣500萬元贖金後已平安獲釋。警方今天表示，已經針對多名特定涉案對象查緝中。

據了解，這名賽鴿人士在11日遭人鎖定行蹤後，於員山鄉遭人綁架。家屬接到電話後，當天支付500萬元贖金，肉票已平安獲釋。

宜蘭警方表示，已經調閱相關路口監視器，並鎖定多名特定對象循線追查中。

綁架
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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