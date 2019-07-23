「將軍」走失好困擾 土城警憑這東西替他找到回家路

2019-07-23 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名80歲患有失智症的廖姓老翁，日前出門後迷失方向，因天氣太熱向路旁工廠員工要水喝，員工見廖翁獨自一人身體有些不適，便打電話報警請求協助；員警到場後，發現廖翁身上帶著社會局發放、防止老人走失的「愛心手鍊」，便請社會局查詢編號，順利連絡上廖翁家屬，讓廖翁安全返家。

新北市土城警分局昨日下午1時許接獲民眾報案，表示忠義路一間工廠裡有位迷失老人須員警協助，員警到場後，發現一名老翁坐在椅子上頻喝水，工廠員工則向員警表示，這名老翁騎著自行車經過，因天氣太熱，向他們要水喝，但老翁身體疑似有些不適，問他住哪他也答不出來，只好報警請警方協助。

警方見老翁沒有帶證件，詢問確認相關身分等問題也回答不出來，一直自稱「將軍」，讓員警十分苦惱，幸後來員警眼尖，發現老翁身上手上掛著愛心手鍊，經向社會局查詢編號，得知老翁為80歲廖姓老翁，並順利聯繫到廖翁女兒。