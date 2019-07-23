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及時救回失去生命跡象患者 「生命之鏈5步驟」是關鍵

2019-07-23 18:29聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區日前1名在國小跑步運動的民眾，因為心臟驟停當場沒了呼吸心跳，幸虧有退休消防員路過及時施予CPR急救，讓這名失去生命跡象的患者能把握黃金救援時間，持續藉由CPR讓心跳維持，最後從鬼門關前將人拉回；醫師即表示，通常心臟驟停10分鐘內沒有搶救就會大幅拉低存活率，唯有靠「生命之鏈」能救回人命。

一度失去生命跡象的48歲男子，日前晚間在新莊丹鳳國小跑步運動時，因為突發性心臟病，當場就倒在跑道上沒了呼吸心跳；1名熱心民眾正好路過，及時用CPR持續按壓心臟，讓救護車抵達前的7分鐘空白，能持續維持患者血液供氧。

負責搶救該名患者的輔大醫院急診室主任范修平受訪表示，能救活這名患者的關鍵在於，剛好符合「生命之鏈5步驟」的程序；第1點是患者發病第一時間就被發現，並且有人提供求救，立即撥打119前來救援送醫。

第2點是立即施予患者高品質CPR，一般非專業的CPR稱為「旁觀者CPR」，但經研究證實，即便是非專業等級的CPR，也能大幅提高患者存活率2至3倍以上，能在救護車抵達前的7分鐘空白期，維持患者生命循環。

第3點為及早使用電擊救援，稱為「心臟去顫」，能讓患者不正常跳動的心律、混亂的心室顫動或是阻礙心臟循環的血流，能透過電擊器（AED）停止心律顫動，並配合CPR恢復正常跳動頻率。

第4點為救護人員施予ACLS（高級心臟救命術），由專業的醫護人員搭配心肺復甦與醫療用藥，回復患者生命跡象穩定；第5點則為事後的高品質醫療照護，以上5點缺一不可、環環相扣。

參與本次救護任務的新莊裕民消防分隊隊員莊繼如則說，一般民眾面對突發急救狀況都容易不知所措，不過民眾雖非專業醫護人員，但如果能掌握CPR的施救方法，有很高機會能救回患者一命，呼籲大眾都該學習。

輔大醫院急診室主任范修平表示這名患者十分幸運，生命之鏈5步驟環環相扣。記者巫鴻瑋...
輔大醫院急診室主任范修平表示這名患者十分幸運，生命之鏈5步驟環環相扣。記者巫鴻瑋／攝影
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消防救護隊員莊繼如示範一般民眾如何施予CPR，以乳頭連線中點雙掌交叉直上直下規律...
消防救護隊員莊繼如示範一般民眾如何施予CPR，以乳頭連線中點雙掌交叉直上直下規律按壓，配合口對口人工呼吸。記者巫鴻瑋／攝影
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