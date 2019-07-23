獨／請對野溪敬而遠之 搜溺消防員告訴你真相

2019-07-23 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



今花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪發生2名國小男童溺水意外，所幸2童送醫獲救；今年4月，台中市橫流溪人工攔沙壩發生1名男高中生戲水溺斃憾事。台中市消防局資深消防員指出，野溪潛藏許多不確定風險，水面看似平靜，底下可能暗藏漩渦，多數參與水域搜救的消防員對野溪是「敬而遠之」，呼籲民眾，酷夏避暑要到合法且有救生員在場的水域、游泳池玩水。

根據台中市消防局統計，今年1月到6月的溺水搜救共17件，其中3月發生2名釣客沙洲受困獲救、4月和平區橫流溪人工攔沙壩1名18歲男高中生戲水溺斃憾事。

今天花蓮縣砂婆礑溪發生2名國小男童溺水意外，經消防員救起送醫，急救後2童恢復呼吸心跳，住院觀察中，顯見野溪玩水的危險風險。

「家中浴室都會滑倒，不熟悉的野溪你怎能安心跳下去玩？」台中市消防局一名資深消防員說，野溪有水沖過的地方，就會生苔，幾次救援受困沙洲的釣客，搜救人員都是「拿命去賭」，穿防滑鞋都不能止滑，民眾怎麼會認為可以赤腳平安走回岸上不跌倒？

另名陳姓消防員指出，許多山區野溪、深潭都是危險水域，民眾見碧綠深潭水面平靜，腳踩下去可能就被長年青苔滑倒，身體忽然掉入冷水內，無論會不會游泳，一定會緊張，慌了陣腳、甚至抽筋，若水下有漩渦，就更難脫困。他們救人救到「知道怕」，看到野溪、深潭都是「敬而遠之」。

台中市消防局第二救災救護大隊副大隊長蔡石芳表示，轄區大甲溪上游有石岡壩、德基水庫，若遇廣播通報洩洪放水，短短5至10分鐘水位就明顯上升約100公分，釣客在沙洲中央，聽到廣播就該迅速撤退，切忌逗留。