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今年花蓮溺水事故8件 已造成6人往生

2019-07-23 15:14聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮有許多天然溪谷與124公里長的海岸線，吸引民眾前往玩水，卻也容易造成溺水意外。花蓮縣消防局統計今年到目前為止，救溺案件有7件，死亡人數為5人；另再加上4月底有名國中生在崇德沙灘戲水遭浪捲走，因此共有6人溺斃，僅有一件無受傷未送醫。花蓮縣消防局表示，到野外戲水一定要準備救生圈等裝備，孩童也要有大人看管，才能避免憾事發生。

花蓮縣消防局統計，今年在花蓮縣崇德外海、豐濱鄉靜浦出海口、石梯港海岸、慕谷幕魚彎月峽谷及砂婆礑溪，皆發生溺水死亡事故，只有在海巡署花蓮漁港安檢所溺水案件無人受傷，顯示溪水與海邊是溺水意外頻傳地區。

今天在花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪有2名男童溺水，分別為8歲邱姓哥哥和5歲弟弟，救起急救後，現在有自主呼吸，生命跡象穩定，血壓偏弱，但兄弟倆已在水中缺氧超過20分鐘，不確定是否會影響腦部發展，皆在小兒加護病房救治觀察中。

警方初步了解，2名男童就住在附近的水源村，上午母親出門上班，把兄弟交給阿公照顧。報案人說，阿公帶孫子到溪邊戲水，卻因酒醉自行返家休息，留下兄弟倆在溪邊玩，沒想到被發現時已發生溺水意外。

附近民眾表示，砂婆礑溪雖然看起來水淺，但是溪水底下凹凸不平，再加上前兩天豪大雨沖刷底部泥石，有些地方比肉眼看起來還深，孩童因此容易溺斃。

花蓮縣消防局表示，民眾出發前要注意天氣預報，是否暴雨導致溪水暴漲，戲水要注意礁石暗流，要準備救生圈、救生衣等救護裝備，且孩童戲水一定要有大人看管，才能避免發生意外。

兩名孩童家屬到慈濟醫院著急得直掉淚。記者王思慧／攝影
兩名孩童家屬到慈濟醫院著急得直掉淚。記者王思慧／攝影
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花蓮沙婆礑溪今發生兩名孩童溺水意外。記者王燕華／攝影
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溺水
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