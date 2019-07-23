台中烏日警分局長吳耀南他調 派出所志工一人一菜歡送

2019-07-23 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市烏日警分局長吳耀南昨改調警四分局續任分局長，烏日分局三和派出所所志工團不捨他要他調，特別以「一人一菜」歡送他。

為了這場聚會，三和所志工姊妹們紛精心烹調拿手菜，派出所裡頓時香味四溢，也充滿了濃濃的人情味。

志工們說，難忘分局長經常參加他們的活動，生活上像一家人，也讓他們感受到這項工作的榮耀，付出也更賣力。