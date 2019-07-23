鄰居作息反常報警救援 警消破門搶救中風患者

2019-07-23 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府消防局119救災救護指揮科今天上午8點31分接獲報案，指稱本市保安一路某民宅有民眾受困反鎖於家內，立即由小隊長林瑞哲率德安分隊救助器材車及救護車共5人前往救助，屋內傳出微弱的呼救聲，警消破門而入，發現屋主虛弱倒臥在沙發上，救護員進行「辛辛那提評估」後發現患者有中風現象，立即送醫救治。

嘉義市消防局指出，到達現場時鄰居、里長已在現場，鄰居表示患者（74歲）每天清晨5點即會開門、出門運動，今早已8點多卻尚未開門，敲擊其鐵門後有聞其微弱呻吟聲回應，所以立即報案119求助。

現場里長、員警同意破門，德安人員立即取出鐵捲門破壞器材，迅速將側邊鐵捲門撐起約40公分，再由隊員蔡明修進入開啟鐵捲門開關，以便開啟全部鐵捲門。破門進入後發現有一患者倒臥沙發上，經救護人員為患者辛辛那提評估後，發現患者疑似右側中風無力，量測其血糖值為115，隨即由救護人員將患者載往嘉義基督教醫院，做進一步檢查與治療。

嘉義市政府消防局在此呼籲市民，家中若有長者，應隨時關心其身體狀況，民眾牢記FAST辨別中風四步驟：

一、「F」就是FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

二、「A」就是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

三、「S」就是SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；當三者症狀出現其中一種時，則中風機率可能性72%，若有3項異常則可能性高達85% 。