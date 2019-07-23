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台南阿嬤走失新北街頭 警查才知阿嬤就住新莊

2019-07-23 12:21聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區日前1名七旬老婦人徘徊在街頭不知所措，巡邏員警上前關心，老婦人卻難過地說自己從台南北上要探望住在台北的女兒，沒想到忘記女兒電話和住處，才會不知道該如何是好，希望警察能幫她找找女兒，沒想到事後員警才發現阿嬤是失智走失，順利送她回家。

迷失街頭的76歲黃姓老婦人，本月14日中午獨自一人頂著烈日漫步在新莊區新泰路上，因為婦人顯得不知所措，路過的中平派出所警員陳信价及楊珅賞見狀立即上前關心，一問才知道阿嬤是在漫無目的尋找住在台北的女兒住處。

阿嬤難過地向員警說，自己住在台南，坐車上來台北就是要找許久未見面的女兒，但是自己年紀老了記憶力不好，才會一時忘記女兒住在哪，也忘了女兒的電話，只好在街上到處晃，希望警察大人幫忙找找女兒住在哪邊。

員警獲知情況後，因為擔心炎熱天氣會讓阿嬤中暑，馬上攙扶阿嬤到一旁的藥局休息，並想透過身份證件聯繫阿嬤的家人；沒想到阿嬤的手提袋內就放有1張阿嬤女兒電話的證件，員警立刻撥電話通知女兒來帶回老母親。

但老婦人的女兒一驚聞母親走失，還聽員警說母親是從台南坐車來找她，才急忙澄清自己就跟母親住在新莊區昌明街，有可能是母親年事已高才會忘了自己就住在新莊，讓大家虛驚一場。

員警事後將老婦人平安送返住處，讓婦人的女兒十分感謝；中平派出所所長蔡天瑞則表示，為避免家中長輩走失，可向社會局申請愛心手環，以防長者不慎走失時能迅速獲得相關協助。

台南阿嬤走失新北街頭，警查才知阿嬤就住新莊。記者巫鴻瑋／翻攝
台南阿嬤走失新北街頭，警查才知阿嬤就住新莊。記者巫鴻瑋／翻攝
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台南阿嬤走失新北街頭，警查才知阿嬤就住新莊。記者巫鴻瑋／翻攝
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台南阿嬤走失新北街頭，警查才知阿嬤就住新莊。記者巫鴻瑋／翻攝
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警察
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