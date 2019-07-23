北市消防局退休吳小隊長救人一命 新北市消防局要找你

2019-07-23 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市有1名48歲正值壯年男子，9日晚間9時26分在新莊區丹鳳國小操場跑步時忽然昏倒，當場失去生命跡象，幸好旁邊運動的民眾先做CPR再交給趕抵的消防隊員初步急救，恢復脈搏呼吸，轉送輔大醫院後續手術，昨天復原出院透過新北市消防局想找救命恩人，目前已知對象但尚未聯繫上。

據了解，該名男子聲稱平常都有運動習慣，包括登玉山、跑萬金石馬拉松等等，但當天跑步突感不適，正準備走離跑道略作休息，便昏倒失去意識。幸好其他民眾及早發現報案，又剛好遇上懂CPR的人先期處置，搭配消防局指揮中心的護理師透過手機線上指導。

裕民消防分隊隊員莊繼如、張浩偉駕駛救護車迅速趕抵，除了接手CPR再搭配AED電擊2次，患者即恢復脈博、呼吸，隨後專責救護的福營消防分隊隊員林景煌、朱文豪、賴啟宏再駕駛第2輛MER行動急診室救護車，配備影像、資訊傳輸系統趕抵，將患者送往輔仁大學附設醫院急診室。

後來在輔大醫院急診室、加護病房、心臟內科聯手救援下，患者住院動了心導管手術，昨天康復出院，除了感謝消防隊員和醫院團隊，很想找到第一時間救命恩人當面致謝。