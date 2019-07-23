又來了！台中向上路下坡車禍 大貨車煞不住撞轎車1人傷

2019-07-23 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



又來了！台中市沙鹿區向上路的長下坡路段常發生追撞車禍，今天上午，一輛大貨車疑在下坡時煞車失靈，追撞前方轎車，女駕駛受傷，肇事原因警方調查中。

附近居民表示，國道三號龍井交流道下平面道路，接上沙鹿區向上路時，因下坡路段長，常發生追撞車禍，今天早上又發生，許多駕駛在臉書PO文感嘆「又來了！」