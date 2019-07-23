暑假戲水傳憾事 花蓮沙婆礑溪兩名國小生溺水無呼吸

相關新聞
花蓮兄弟溺水意外 恢復生命跡象送加護病房2019-07-23 12:23
基隆港清晨不平靜 2人落水女死亡、男無大礙2019-07-23 14:12
獨／請對野溪敬而遠之 搜溺消防員告訴你真相2019-07-23 15:17
今年花蓮溺水事故8件 已造成6人往生2019-07-23 15:14
老婦忘記停車位置 員警頂烈日搜索終尋獲2019-07-23 13:39
神鬼工讀生下假訂單 狂搬走家樂福23萬元商品2019-07-23 12:37
台中烏日警分局長吳耀南他調 派出所志工一人一菜歡送2019-07-23 12:36
北市消防局退休吳小隊長救人一命 新北市消防局要找你2019-07-23 12:13
又來了！台中向上路下坡車禍 大貨車煞不住撞轎車1人傷2019-07-23 12:10
老外醫生娘遭挾持？原來謊訊氣老公2019-07-23 12:09
離婚工人獨力照顧年邁雙親和2幼兒 他意外身亡警幫忙2019-07-23 11:51
檢舉惡意逼車要上網？大學生質疑遭吃案 警：已開罰2019-07-23 11:04
婦人賣靈骨塔位險遭詐騙 南警和行員機警保住74萬2019-07-23 11:03
高市公廁凌晨火警 疑有人點燃紙張縱火2019-07-23 10:59
防外籍人士酒後駕車 南警外事巡官火車站周邊宣導2019-07-23 09:19
BMW撞一團 居民：當時10餘輛名車馬路競速2019-07-23 00:21
酒駕女發飆 當警察面衝撞人車2019-07-23 00:18
影／與女友吵架一路掃射空氣槍 路人無辜彈卡太陽穴2019-07-22 23:26
台65線小貨車擦撞護欄後翻覆 民眾嚇壞：我剛好閃過2019-07-22 20:22
媽媽賣房偷渡來台只為尋失蹤愛女 抱骨灰回鄉也甘願2019-07-22 20:17
台鐵板橋站女子被撞不治 警：跳軌有留紙條2019-07-22 18:23
白色轎車當街攔女童搭訕 警方將通知到案說明2019-07-22 17:12
草叢露一雙腿嚇壞路人 中壢警搭救年邁老婦2019-07-22 17:11
菲籍女新電動車被偷 楊梅警忍高溫埋伏逮賊追回車2019-07-22 16:10
八旬老婦人百貨公司搭手扶梯跌倒 緊急送醫2019-07-22 16:00
板橋車站普悠瑪事故 目擊民眾：列車進站時她跳下月台2019-07-22 15:17
台鐵板橋站撞1女 鐵路警臉書發文迎立委挨批不恰當2019-07-22 14:43
台鐵板橋站普悠瑪撞傷旅客 影響1440人2019-07-22 14:35
台鐵板橋站1女落軌命危 影響7列次旅客1440人2019-07-22 14:30
影／深夜飆車？BMW敞篷車撞成廢鐵 3人輕傷2019-07-22 14:09
台鐵板橋車站傳意外 女子跌落月台遭普悠瑪撞上2019-07-22 14:08
憑一張發票！艋舺警花一個月鍥而不捨找到900元失主2019-07-22 13:56
牧場工跌粉碎機身亡 翁章梁：全力協助家屬2019-07-22 13:55
台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查2019-07-22 13:42
「台灣野人」闖空門還泡麵玩iPad 警不敢大意全力追緝2019-07-22 13:33
影／男好市多亂停車被勸竟擋車 媽媽PO經過網友譙翻2019-07-22 13:27
板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道2019-07-22 13:25
工人墜入牧草攪拌機身亡 翁章梁：全力協助善後2019-07-22 13:22
牧場71歲老員工掉入粉碎機亡！高大成：最痛的死法之一2019-07-22 12:45
熱門文章
媽媽賣房偷渡來台只為尋失蹤愛女 抱骨灰回鄉也甘願2019-07-22 20:17
台鐵板橋站女子被撞不治 警：跳軌有留紙條2019-07-22 18:23
開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年2019-07-22 17:27
國小男師出軌女同事 通訊對話及行車記錄器露饀2019-07-23 07:45
妻帶兒出門夫卻驚見床上有小孩 網直呼「真的被嚇死」2019-07-22 21:15
暑假戲水傳憾事 花蓮沙婆礑溪兩名國小生溺水無呼吸2019-07-23 11:23
台北101工人吊掛換燈 凌晨6樓摔落頭破身亡2019-07-23 08:11
100元滿滿蛤蠣竟藏有玄機 網友直呼「被陰了！」2019-07-22 18:10
洗冷氣變相親 女客傳訊：師傅身高180我女兒應該喜歡2019-07-23 10:46
神鬼工讀生下假訂單 狂搬走家樂福23萬元商品2019-07-23 12:37
LINE轉傳假消息詆毀蔡英文 75歲「辣媽」被法辦2019-07-22 16:52
影／與女友吵架一路掃射空氣槍 路人無辜彈卡太陽穴2019-07-22 23:26
捷運板南線預告殺人 刑大科偵隊介入偵辦2019-07-23 14:11
BMW撞一團 居民：當時10餘輛名車馬路競速2019-07-23 00:21
約學妹到家溫書嘿咻5次 高中男被告判緩刑2019-07-23 09:37
偷拍男友睡臉傳訊「他的鳥很小」 法官判她要賠錢2019-07-23 11:03
李晶玉被報赴美產子詐健保 控刑事局洩露個資要求國賠2019-07-22 17:12
誤認學姐玩變老app 學姐回「這是素顏」氣氛尷尬2019-07-23 11:42
老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元2019-07-22 16:10
女子按摩被性侵燒炭自殺 按摩師竟辯以為她會舒服2019-07-22 22:15
警開槍打死移工遭判刑 法官主張應合理使用槍械2019-07-22 18:41
基隆港清晨不平靜 2人落水女死亡、男無大礙2019-07-23 14:12
女子販賣海洛因毒品2次 法官以她是「小咖」減刑2019-07-22 16:28
高雄5天3起警方盤查遭撞 資深警：危機意識不足2019-07-22 19:15
新竹遊客錢包誤丟垃圾桶 池上警溽暑掩埋協尋無著2019-07-22 17:59
南韓正妹來台旅遊 遭澳門男騷擾襲臀2019-07-22 18:38
臉書揚言捷運站殺人 警14小時逮放話少女2019-07-22 16:04
男子路上撿到子彈 放在床頭櫃罰金8萬元2019-07-22 19:12
白色轎車當街攔女童搭訕 警方將通知到案說明2019-07-22 17:12
花蓮兄弟溺水意外 恢復生命跡象送加護病房2019-07-23 12:23
獨／20億豪宅疑涉弊 調查局搜索約談松助開發2019-07-23 14:20
誰破壞司法信譽？ 史上最大規模問卷揪假律師、黃牛2019-07-22 23:58
101大樓凌晨換燈施工意外 2工人墜樓一死一重傷2019-07-23 10:10
勞動部女科長貪4萬 法官判她緩刑2019-07-23 12:52
打死移工警判8月獲緩刑 律師：不宜太過嚴格標準苛求2019-07-22 17:54
冥紙恐嚇罷韓「廣德家」 警查寄件地址竟是超商2019-07-22 18:04
草叢露一雙腿嚇壞路人 中壢警搭救年邁老婦2019-07-22 17:11
丟包幼女未離現場 父未構成遺棄2019-07-23 00:32
酒駕女發飆 當警察面衝撞人車2019-07-23 00:18
警12秒9槍擊斃移工 判過失致死2019-07-23 00:36
留言