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高市公廁凌晨火警 疑有人點燃紙張縱火

2019-07-23 10:59聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄前鎮區某公廁今凌晨傳起火，2間女廁塑膠隔板及男廁受到波及，高市消防局獲報疾馳到場時已無明火，但內有紙張燃燒痕跡，至於是否涉及人為縱火？警方現正擴大追查中。

高市警消今凌晨4點32分獲報，位於前鎮區文林街、獅興街口的公廁起火，出動4車12人前往灌救，公廁內2間女廁塑膠門板、水箱與男廁都遭受波及，警消到場時已無明火，並使用公廁內水龍頭將火源澆熄，當時公廁內無民眾，幸無傷亡。

據了解，公廁內有紙張燃燒痕跡，現場附近有男子路過，警方正擴大調閱監視器調查中。

高雄前鎮區某公廁今凌晨傳起火，2間女廁塑膠隔板及男廁受到波及，高市消防局獲報疾馳...
高雄前鎮區某公廁今凌晨傳起火，2間女廁塑膠隔板及男廁受到波及，高市消防局獲報疾馳到場時已無明火，內有紙張燃燒痕跡。記者邱奕能／翻攝
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高雄前鎮區某公廁今凌晨傳起火，2間女廁塑膠隔板及男廁受到波及，高市消防局獲報疾馳...
高雄前鎮區某公廁今凌晨傳起火，2間女廁塑膠隔板及男廁受到波及，高市消防局獲報疾馳到場時已無明火，內有紙張燃燒痕跡。記者邱奕能／翻攝
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縱火
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