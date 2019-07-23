高市公廁凌晨火警 疑有人點燃紙張縱火

2019-07-23 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄前鎮區某公廁今凌晨傳起火，2間女廁塑膠隔板及男廁受到波及，高市消防局獲報疾馳到場時已無明火，但內有紙張燃燒痕跡，至於是否涉及人為縱火？警方現正擴大追查中。

高市警消今凌晨4點32分獲報，位於前鎮區文林街、獅興街口的公廁起火，出動4車12人前往灌救，公廁內2間女廁塑膠門板、水箱與男廁都遭受波及，警消到場時已無明火，並使用公廁內水龍頭將火源澆熄，當時公廁內無民眾，幸無傷亡。