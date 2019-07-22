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暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

新竹遊客錢包誤丟垃圾桶 池上警溽暑掩埋協尋無著

2019-07-22 17:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

家住新竹市的19歲陳姓男大學生日前來台東縣池上鄉找同學玩，誤將錢包丟進垃圾桶，想起時，錢包已隨垃圾袋被丟進垃圾車運往掩埋場，關山警分局池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隔天陪陳姓大學生等人，炎炎夏日下，在惡臭撲鼻的掩埋場翻找約20分鐘無獲，最後陳姓男大生不好意思，主動告知警方不找了，也對協尋警員說：「您們辛苦了」！

陳姓男大生利用暑假約另一位男同學到台東旅遊，寄住在家住池上的同學家中，日前傍晚由同學陪同到池上分駐所表示：「不慎將錢包丟到垃圾桶被清潔隊收走了，因擔心去垃圾掩埋場，無法進入或遭阻擋，想請警察協助。」

陳姓男大生向警方表示，錢包內有身分證、健保卡、駕照、 金融卡、信用卡等及2200元現金，池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隨即答應隔天一早，就陪同陳姓男大生到掩埋場找錢包。

關山警分局表示，邱忠華及張惠雯隔天不僅陪同民眾前往垃圾掩埋場找尋，也協調掩埋場出動挖土機將垃圾攤平，以利逐包搜尋，包括邱忠華及張惠雯、陳姓男大生與同學，5人忍著掩埋場撲鼻惡臭，在大太陽下翻找約20分鐘後，陳姓男大生不好意思給大家添麻煩，主動表示，不找了，錢丟了就算了，其他證件及金融卡、信用卡再申請補發，很謝謝警察熱心協助。

關山警分局長潘仕能表示，邱忠華及張惠雯展現同理心，不畏烈日及垃圾場異味，助民找尋錢包，積極任事與助民作為，為警察團隊贏得民眾肯定，足堪其他員警表率。

關山警分局池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隔天陪陳姓大學生等人，炎炎夏日下，在惡臭撲...
關山警分局池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隔天陪陳姓大學生等人，炎炎夏日下，在惡臭撲鼻的掩埋場尋找錢包無獲。記者羅紹平／翻攝
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關山警分局池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隔天陪陳姓大學生等人，炎炎夏日下，在惡臭撲...
關山警分局池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隔天陪陳姓大學生等人，炎炎夏日下，在惡臭撲鼻的掩埋場尋找錢包無獲。記者羅紹平／翻攝
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關山警分局池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隔天陪陳姓大學生等人，炎炎夏日下，在惡臭撲鼻的掩埋場尋找錢包無獲。記者羅紹平／翻攝
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關山警分局池上分駐所警員邱忠華及張惠雯隔天陪陳姓大學生等人，炎炎夏日下，在惡臭撲鼻的掩埋場尋找錢包無獲。記者羅紹平／翻攝
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