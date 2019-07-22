親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

草叢露一雙腿嚇壞路人 中壢警搭救年邁老婦

2019-07-22 17:11聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中壢警分局內壢所警員張良誌、涂心瑋今天凌晨執行轄區巡邏時，接獲民眾報案路邊草叢疑似有人倒臥，到場及時搭救年邁失智的老婦，並順利通知親屬至派出所載返家休息。

今天凌晨，一男子返家行經昏暗的產業道路時，赫然發現草叢中露出一雙腿，嚇得以為發生命案，不敢靠近趕緊報警，警員張良誌及涂心瑋立即抵達現場，趨前查看才發現是一名老婦臉色慘白倒臥在草叢中，氣若游絲只能勉強說出自己姓名，員警於是先行將老婦攙扶起身並背上巡邏車載返所查證。

員警返所後提供茶水並讓老婦稍作休息，耐心與老婦溝通後，透過戶役政及人臉辨識系統比對，確認其身分為78歲的婦人，立刻電話聯繫老婦兒子，老婦兒子睡夢中接獲通知，一度還以為員警搞錯，不斷表示睡前還看到母親好端端的在臥室睡覺，怎麼可能倒在路旁，走到臥室一查看才驚覺母親真的不知去向，驚訝又擔心地驅車前往派出所。

婦人兒子說，老婦年邁行動不便又有失智傾向，不知為何會在家人深夜熟睡之際離家，卻體力不支而倒臥路旁，幸好員警及時發現搭救，否則深夜產業道路視線不清，若不小心發生事故後果他難以想像，員警協助將老婦攙扶上車時，簡民不斷向員警道謝，感謝中壢警察積極暖心之舉，成功避免憾事發生。

警方協助婦人會到派出所休息，設法找到她家人。記者鄭國樑╱翻攝
警方協助婦人會到派出所休息，設法找到她家人。記者鄭國樑╱翻攝
分享

失智警察人臉辨識
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

白色轎車當街攔女童搭訕 警方將通知到案說明

2019-07-22 17:12

菲籍女新電動車被偷 楊梅警忍高溫埋伏逮賊追回車

2019-07-22 16:10

八旬老婦人百貨公司搭手扶梯跌倒 緊急送醫

2019-07-22 16:00

板橋車站普悠瑪事故 目擊民眾：列車進站時她跳下月台

2019-07-22 15:17

台鐵板橋站撞1女 鐵路警臉書發文迎立委挨批不恰當

2019-07-22 14:43

台鐵板橋站普悠瑪撞傷旅客 影響1440人

2019-07-22 14:35

台鐵板橋站1女落軌命危 影響7列次旅客1440人

2019-07-22 14:30

影／深夜飆車？BMW敞篷車撞成廢鐵 3人輕傷

2019-07-22 14:09

熱門文章

板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道

2019-07-22 13:25

影／酒駕女2度360度迴轉衝撞人群 民嗆警：為何不開槍

2019-07-22 08:47

台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查

2019-07-22 13:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top