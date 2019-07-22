草叢露一雙腿嚇壞路人 中壢警搭救年邁老婦

2019-07-22 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中壢警分局內壢所警員張良誌、涂心瑋今天凌晨執行轄區巡邏時，接獲民眾報案路邊草叢疑似有人倒臥，到場及時搭救年邁失智的老婦，並順利通知親屬至派出所載返家休息。

今天凌晨，一男子返家行經昏暗的產業道路時，赫然發現草叢中露出一雙腿，嚇得以為發生命案，不敢靠近趕緊報警，警員張良誌及涂心瑋立即抵達現場，趨前查看才發現是一名老婦臉色慘白倒臥在草叢中，氣若游絲只能勉強說出自己姓名，員警於是先行將老婦攙扶起身並背上巡邏車載返所查證。

員警返所後提供茶水並讓老婦稍作休息，耐心與老婦溝通後，透過戶役政及人臉辨識系統比對，確認其身分為78歲的婦人，立刻電話聯繫老婦兒子，老婦兒子睡夢中接獲通知，一度還以為員警搞錯，不斷表示睡前還看到母親好端端的在臥室睡覺，怎麼可能倒在路旁，走到臥室一查看才驚覺母親真的不知去向，驚訝又擔心地驅車前往派出所。