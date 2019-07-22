憑一張發票！艋舺警花一個月鍥而不捨找到900元失主

2019-07-22 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市日前有一名李姓女子，獨自走進萬華警分局華江派出所，李女表示在環河南路2段附近撿到新台幣900元以及一張統一超商發票。備勤警員林建宏隨即到超商調閱開立發票時間的監視器影像，發現失主為一名身穿深色上衣，年約25 歲到30歲的年輕男子。

林員返回派出所，持續調閱超商附近路口的警用監視器，沿線調閱數支監視鏡頭後，總算找到男子騎乘機車的影像，警方立即致電聯繫車主林男，但撥打4、5通電話都沒人接聽，隨後數周內陸續撥打電話仍沒人接聽。

警方指出，雖然男子遺失的金額不多，但快找到失主卻總差臨門一腳總是有失落感，直至日前林員勤餘在所休息時，突然想碰碰運氣便再度撥打電話，電話響了許久原以為希望又要落空，正要掛斷時電話那頭突然有人接起。

林員心情振奮，詢問後果真是失主，便請他到所領回遺失的金錢及發票，林男表示自己習慣將陌生號碼設為拒接，才會一直沒接到電話。當日在堤外運動後到超商買了飲料，隨手就把錢跟發票放在口袋，可能因為運動褲口袋較淺，騎車時不慎掉出，回到南港家中時發現錢不見，但心想金額不多就不計較。原本已經忘了這件事，現在得知林員這一個月來如此鍥而不捨地聯繫自己，感到十分愧疚，也對林員僅憑一張發票就能找到自己深表讚歎。