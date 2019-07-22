台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查

2019-07-22 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台鐵稍早通報，本日271次，由花蓮開往彰化的普悠瑪號，於12點53分在板橋站第4股道發生死傷事故，目前2至4股封鎖中，以利鐵路警在現場處理。受事故影響，南下、北上列車均有延遲。

據東森新聞雲報導指出，217次普悠瑪號在事發時準備進入板橋車站第2月台，有一名年約30歲左右女子突然從月台墜落軌道，並遭列車撞上，救護人員趕到時已無生命跡象。