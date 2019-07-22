影／男亂停車被勸阻竟翻臉擋車 媽媽PO經過網友譙翻

2019-07-22 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市好市多（COSTCO）停車場爆發違規停車糾紛！一名女子昨天下午開車載小孩到蘆竹區好市多賣場購物，她停車時看見一輛車子沒有婦幼證卻停在專用停車格，她上前提醒對方是專用停車格，未料惹怒開車男子移車故意將車擋在該女子後方堵住進出，雙方拿起手機相互拍照，開車男子還嗆女子想紅，引爆口角衝突，好市多人員出面協調無效，最後警方出面處理，女子將經過PO到網路「爆怨公社」社群，影片曝光後引起大批網友回應罵翻，網友留言「沒水準、又幼稚」、「支持提告」，甚至有網友喊肉搜罵「智障？快讓個殘障車位給他」。

該女子在「爆怨公社」PO文指出，開著轎車的夫妻不顧沒有婦幼證卻停在專用停車格，她告訴該男子是專用車位，但他不鳥她，等她拿手機拍照，男子才回來移車，但不是把車移到其他地方，而是擋在她的車子後方，還拿手機拍她的小孩，「還大言不慚說我想紅」。該影片、文字PO網後，引起3000多網友熱議撻伐。