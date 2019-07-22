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影／男亂停車被勸阻竟翻臉擋車 媽媽PO經過網友譙翻

2019-07-22 13:27聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市好市多（COSTCO）停車場爆發違規停車糾紛！一名女子昨天下午開車載小孩到蘆竹區好市多賣場購物，她停車時看見一輛車子沒有婦幼證卻停在專用停車格，她上前提醒對方是專用停車格，未料惹怒開車男子移車故意將車擋在該女子後方堵住進出，雙方拿起手機相互拍照，開車男子還嗆女子想紅，引爆口角衝突，好市多人員出面協調無效，最後警方出面處理，女子將經過PO到網路「爆怨公社」社群，影片曝光後引起大批網友回應罵翻，網友留言「沒水準、又幼稚」、「支持提告」，甚至有網友喊肉搜罵「智障？快讓個殘障車位給他」。

該女子在「爆怨公社」PO文指出，開著轎車的夫妻不顧沒有婦幼證卻停在專用停車格，她告訴該男子是專用車位，但他不鳥她，等她拿手機拍照，男子才回來移車，但不是把車移到其他地方，而是擋在她的車子後方，還拿手機拍她的小孩，「還大言不慚說我想紅」。該影片、文字PO網後，引起3000多網友熱議撻伐。

蘆竹分局今天上午表示，好市多賣場的停車場昨天下午爆發停車糾紛，一名女子與開車男子因為婦幼停車格引發口角衝突，警方據報前往處理，發現是雙方因專用停車格使用問題引發口角衝突，警方調解後，雙方各自離去，依交通局規定，違反孕婦及6歲以下兒童專用停車位使用，可處罰600元到1200 元罰款，目前尚未接獲提告。

桃園市蘆竹區好市多停車場爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格與載小孩的女子停車...
桃園市蘆竹區好市多停車場爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格與載小孩的女子停車糾紛，蘆竹分局南崁所長陳頤駿（見圖）說明尚無人提告。記者曾增勳／攝影
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桃園市一女子PO出蘆竹區好市多停車場爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載...
桃園市一女子PO出蘆竹區好市多停車場爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載小孩的女子停車糾紛，引發網友熱議。圖／取自臉書「爆怨公社」社群
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桃園市蘆竹區好市多停車場（見圖），爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載小...
桃園市蘆竹區好市多停車場（見圖），爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載小孩的女子停車糾紛，引發網友熱議。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區好市多停車場（見圖），爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載小...
桃園市蘆竹區好市多停車場（見圖），爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載小孩的女子停車糾紛，引發網友熱議。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區好市多停車場爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載小孩的女子停...
桃園市蘆竹區好市多停車場爆發一名無婦幼證的男子違規停專用停車格，與載小孩的女子停車糾紛，現場有違規停車罰責，引發網友熱議 。記者曾增勳／攝影
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好市多停車場
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