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國3大貨車變「火」車頭 車毀人平安

2019-07-22 08:45聯合報 記者范榮達╱即時報導

一輛大貨車今天凌晨3點40多分左右，行經國道3號苗栗縣竹南交流道往台61線西濱快速道路方向，車頭突然冒煙起火，駕駛趕緊下車報案。

苗栗縣政府消防局據報，出動竹南消防分隊3車6人趕往救援，大貨車車頭火勢猛烈，消防隊員灌救近1個小時，才撲滅火勢，大貨車車頭全毀，沒有造成人員傷亡，全案由警方調查處理中。

國道3號苗栗縣竹南交流道今天凌晨大貨車車頭起火，火勢相當猛烈，車頭全毀無人傷亡。...
國道3號苗栗縣竹南交流道今天凌晨大貨車車頭起火，火勢相當猛烈，車頭全毀無人傷亡。圖／苗栗縣政府消防局提供
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國道3號苗栗縣竹南交流道今天凌晨大貨車車頭起火，火勢相當猛烈，車頭全毀無人傷亡。...
國道3號苗栗縣竹南交流道今天凌晨大貨車車頭起火，火勢相當猛烈，車頭全毀無人傷亡。圖／苗栗縣政府消防局提供
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國道火燒車

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