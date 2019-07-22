國3土城交流道口傳火燒車意外 駕駛一人送醫

國道3號土城交流道道口北上路段今日上午7時許傳出火燒車的事故，據現場目擊民眾表示，一輛自小客車停放路旁完全燃燒，冒出濃煙與熊熊大火，請用路人注意。

消防獲報後趕抵現場，發現現場僅駕駛1人，已自行脫困，駕駛雖無外傷，但因吸入濃煙仍送往亞東醫院觀察治療。

車輛起火原因疑似為車輛故障導致，至於確切原因仍待警消進一步釐清。 一輛自小客車因不明原因，於國道3號土城交流道口北上段起火燃燒。記者陳俊智／攝影 分享 facebook

現場竄出濃濃煙霧。記者陳俊智／攝影 分享 facebook

一輛轎車於國道3號土城交流道口北上段起火燃燒。記者羅印冲／攝影 分享 facebook