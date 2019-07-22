最新／國道3號土城交流道口火燒車 停外側路肩駕駛送醫

國道3號土城交流道口上午7點55分接獲通知外側有轎車起火，國道公路警局初步表示，目前火燒車占外側路肩，拖吊車已到，車主站車後方，但有民眾經過發現，有人躺在擔架上，目前傷亡人數不明。

消防獲報後趕抵現場，發現現場僅駕駛1人，已自行脫困，駕駛雖無外傷，但因吸入濃煙仍送往亞東醫院觀察治療。

車輛起火原因疑似為故障，至於確切原因仍待釐清。

國道3號土城交流道口火燒車。 記者陳俊智／攝影 分享 facebook

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一輛轎車於國道3號土城交流道口北上段起火燃燒。記者羅印冲／攝影 分享 facebook