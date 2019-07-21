罷韓店家收到冥紙恐嚇 貼文說「你們會知殺人滋味」

2019-07-21 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄鹽埕區販售香蕉煎餅的「廣德家」因支持連署罷免市長韓國瑜，引起女韓粉與年輕女子爭執，更傳出房東拒絕續租店面等不少風波，今天廣德家臉書再指出，有人寄冥紙到店內恐嚇，貼文寫下「你沒殺過人吧？你們今天就會知道、殺人是什麼滋味。」引起上千網友相挺。

由於廣德家的臉書貼文流露出疑有傷害生命的意味，轄區鹽埕警分局今天得知貼文及店家遭寄冥紙後，下午立即前往店面、業者的住居處關心，雖沒碰上張姓業者，但有聯繫上家人，確認他安全無虞，也詢問了解業者對於接獲冥紙部分，暫不報案提告；警方並請家人轉知，若有需要可隨時和警方聯絡。

鹽埕警方更以官方臉書帳號到該篇貼文底下留言，留下派出所電話，表明業者若覺得遭恐嚇可聯繫，警方將主動偵辦，警也呼籲網友切勿發表霸凌言論。

廣德家臉書貼文全文如下：

你沒殺過人吧？

你們今天就會知道、

殺人是什麼滋味。

別管我了吧！

目前為止我應該也還好吧？

台南，屏東

全台不都有人在罷凌，

怎會眼睛只有注意高雄。

『我沒有喘過一口氣』

你們永遠不會承認，你們做過的事有多惡毒。

將來你們只會說：我怎不記得，有寄冥紙去恐嚇。我就是鬧著玩的。還有的會說：我沒打過恐嚇電話，沒有半夜去撞門，沒有打檢舉電話，沒有性向羞辱，沒有公開他的隱私，沒有言語辱罵，沒有做假影片。

『你們回首自己的人生』

覺得自己挺好的了，覺得自己沒有做過什麼傷天害理的事。覺得自己是正義使者。___太噁心了，實在是太噁心了。

『如果我永遠忘不了』

無法入眠擔心害怕是什麼滋味，像犯人四處躲藏是什麼滋味，不敢接電話是什麼滋味，不能聯絡朋友是什麼滋味，害怕家人安危是什麼滋味，無法自主生存是什麼滋味；

如果我永遠忘不了！

你們也別想忘掉！

你們罵過我最難聽的詞，編過最下流的故事，剪過幾百刀的影片，你們動手，沒動手的都一樣，你們膽小怕事，別人做什麼，你們就跟著做什麼，你們巴不得世上多死一個人，因為你們的人生，真的很無聊，因為你們覺得自己永遠不會承擔任何後果。

『殺死台灣的凶手』我不知道是誰。

『殺死台灣民主凶手』你們知道是誰

#我不在罷韓

#就在罷韓的路上

#罷韓不能等

#罷韓不能忘

#罷韓需要大家

#不罷韓等被罷凌

#別讓五芒濺踏12芒

#罷韓不能等中央

#民主自由只剩這一戰

#不能投票等投胎