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都繫安全帶…車撞國道護欄 2人被拋飛

2019-07-22 00:45聯合報 記者林昭彰／新北報導

許男與妻子都被拋出車外，所幸當時車流不多，未遭後方來車追撞。 記者林昭彰／翻攝
許男與妻子都被拋出車外，所幸當時車流不多，未遭後方來車追撞。 記者林昭彰／翻攝
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六十一歲許姓男子昨天清晨六點多駕車搭載妻子返家，行經國道一號北向卅六公里泰山路段，突失控自撞內側護欄，撞擊力道猛烈，兩人均被拋出車外，所幸當時車流不多，未遭後方來車追撞，送醫急救已脫險。

許妻清醒後說，當時她在睡覺，和丈夫都有繫安全帶，一陣猛烈搖晃醒來就發現兩人都躺在車道上；警方勘查安全帶鬆脫，但沒有完全收回，研判有繫上；許一度昏迷，留院觀察，是否疲勞駕駛還需鑑識調查。

警方表示，安全帶設備如果沒壞，且乘客有按照車廠的指示正確繫上，當車輛撞擊後人被拋出車外的機率微乎其微，除非撞擊過程造成故障或特殊撞擊角度和特殊原因使然。

但就怕有些人嫌安全帶勒緊不舒服，故意放鬆長度或者只繫腰際、不斜繫胸前，或是自以為已經扣上，實際上環扣卻沒有扣緊，或是安全帶的自動收緊功能已經失常而未察覺，這些多半屬於人為疏忽。

警方提醒駕駛人，法令規定乘車必須繫上安全帶，很多人已養成習慣變成一種反射動作，一上車就會繫上，但也別忘了定期檢查安全帶是否運作正常，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

國道一號泰山路段昨天清晨發生轎車自撞護欄車禍。 記者林昭彰／翻攝
國道一號泰山路段昨天清晨發生轎車自撞護欄車禍。 記者林昭彰／翻攝
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警方調查，當時許姓男子駕駛小轎車，妻子坐在右前座，兩人正準備從五股交流道下國道返回新北市泰山區住家。車輛原本行駛右側分流車道，突失控衝撞左側中央分隔島護欄，猛烈撞擊造成車頭幾乎全毀，前擋風玻璃粉碎掉落，許和妻子全被拋出車外，躺在車道上。

當時車流不多，路過民眾立即報警；兩人被送往林口長庚醫院急救，暫無生命危險；許昨晚已醒來，但仍無法製作筆錄，詳細肇事原因還要調查。

國道

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