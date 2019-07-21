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暑期求職慎防詐騙 刑事局揭6型態陷阱

2019-07-21 15:35中央社 台北21日電

甫大學畢業男子透過臉書獲知澳洲打工高獲利的求職訊息，且協募百人可抵機票費，經人提醒繳雙證件有異才驚覺被騙。刑事局提醒，新鮮人求職應注意徵打字工讀生等6款詐騙陷阱。

刑事局今天發布新聞稿表示，暑期是學子打工與畢業新鮮人求職的旺季，但有詐騙集團卻趁機搭上求職熱潮於網路上釋放假職缺訊息，主打「工作輕鬆、收入優渥」等條件，吸收無社會經歷的青年誤成詐欺車手或受騙，得不償失。

一名剛從某科技大學工程系畢業的陳姓大學生，今年6月底於臉書求職社團看到一則職缺訊息，經向暱稱「BOY」的男網友聯繫求職，對方說只要提供個人存簿與提款卡即可兼職，主要供經營國外博奕公司結算兌匯，租金以每10天可賺取新台幣1萬元計算，但陳男略感不安而婉拒。

不料才事隔3天，「BOY」又向陳男聲稱媒合到一份表演公司將赴澳洲墨爾本、雪梨搭設舞台的工作，類似打工度假形態的工作，工作兩週即可賺取5萬元薪水，並要求陳男邀集20名同學一起出團，還要收取同行者的護照等雙證件正本資料。

陳男隨後透過快遞繳交20份證件資料給「BOY」，對方又食髓知味改口說表演公司要擴大演出、招募百人，請陳男協助上網招募且可折抵機票費，陳男便於半個月內協助上網「徵才」，直到有求職者質疑「需收取護照與雙證件正本，這根本是詐騙」，陳男才驚覺並趕緊報案。

刑事局提醒，求職、打工常見6種形態的詐騙陷阱，包括「博奕公司需匯兌，提供存簿與提款卡可獲高額租金」「特殊管道迅速申辦貸款，須繳交提款卡和存摺」「徵網拍小幫手 在家賺錢用LINE聯繫」「徵打字工讀生，但需先繳交入會費」「出國打工，須交護照、身分證或健保卡正本」及「協助旅行團申辦電信門號，每個門號可獲補助金」等。

刑事局呼籲，正常招募工作不可能要求職者提供銀行帳本、雙證件和護照正本等資料，新鮮人求職應透過各地就業服務站或人力銀行網站，尋找具營利事業登記的公司職缺，千萬別在交友網站或社群團體被不合常理的優渥條件吸引，誤觸打工詐騙陷阱。

求職打工度假詐騙集團
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